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الأعداد السابقة للصحيفة

«التقاعد» توضح طريقة تخصيص المعاش

Time منذ ساعة
Views 2231
«التقاعد» توضح طريقة تخصيص المعاش

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم السبت، أن " بيانات الخدمة " عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة تتيح استعراض بيانات الخدمة التي تمَّ بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي، ويستفيد منها المتقاعد والمشترك والمستفيد والوكيل.

وتضم " بيانات الخدمة "، " الاسم، ورقم الهوية، واسم جهة العمل السابقة، وتاريخ بداية الخدمة وتاريخ نهاية الخدمة، وآخر درجة، أخر رتبة\ مرتبة، وتفاصيل مدد الخدمة (صافي المدة الفعلية-مدة مضافة- المدة المستبعدة –مدة مستبعدة يرد عنها العائدات) " .

ويمكن استخدام " بيانات الخدمة " من خلال تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار " بيانات الخدمة " من القائمة على يمين الشاشة، ومن ثم استعراض بيانات الخدمة ومعرفة التفاصيل؛ بينما من متطلبات الخدمة التسجيل في الخدمات الإلكترونية أو الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

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أحدث التعليقات

زائر
انا بعرف هذولي وش فيهم يتحدون ويخالفون القوانين .. احسن ما جاهم واللي عجبني الدعس على الكلب اللي يتكلم مع البنات ويشتم ويسب في برنامج مثل خشته
ابو عمار
الله ينصرهم على الخونه اذناب المجوس
ابو عمار
هذا طرطور مجرد هاتف عمله حط به قروش يحكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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