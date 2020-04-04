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شروط استثناء خدمات توصيل المطاعم من منع التجول

Time منذ ساعة
Views 2129
شروط استثناء خدمات توصيل المطاعم من منع التجول

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن شروط استثناء المطاعم أثناء فترة منع التجول ، وذلك على النحو التالي :

1- أن ينحصر عمل المطاعم على تقديم الوجبات الخارجية .

2- أن يكون الطالب من المطاعم من خلال التطبيقات الإلكترونية أو من خلال السيارات فقط .

3- لا يسمح لمندوب التوصيل بدخول المطعم او الوقوف عنده .

4- يقوم موظف المطعم بإيصال الطلب للمندوب في سيارته .

كما يُشترط على تطبيقات التوصيل والمطاعم التي لديها طاقم توصيل مايلي :

1- فحص جميع مندوبي التوصيل يومياً .

2- منع المصافحة .

3- تسليم المصافحة على بُعد مترين .

4- عدم دخول المطعم والإنتظار بالسيارة لحين تسليم الطلب .

وحول طريقة تجهيز الطلبات ، يجب ن تغلف كل وجبة بشكل مستقل ومحكم ومنها الأطعمة المكشوفة كالبطاطس ، وتقديم المشروبات في علب بدلاً من الكاسات ، وتغليف الطلب في كيس محكم .

كما يجب إلتزام المندوب بالمعايير عند الإستلام بما لا يسمح بدخوله المطعم او خروجه ويقوم موظف المطعم بتوصيله للمندوب بالسيارة مع وضع الكيس بمكان معقم واستخدام معقم اليدين ، بجانب إلتزام المندوب عند التسليم بوضع الطلب عند الباب دون اقتراب لمترين ، وعدم التعامل بالعملة الورقية واقتصار التعامل على التطبيقات الإلكترونية مع تخلص العميل من الأكياس في القمامة وغسل اليدين .

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أحدث التعليقات

زائر
انا بعرف هذولي وش فيهم يتحدون ويخالفون القوانين .. احسن ما جاهم واللي عجبني الدعس على الكلب اللي يتكلم مع البنات ويشتم ويسب في برنامج مثل خشته
ابو عمار
الله ينصرهم على الخونه اذناب المجوس
ابو عمار
هذا طرطور مجرد هاتف عمله حط به قروش يحكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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