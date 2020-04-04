طرق تقوية شبكة الواي فاي البطيئة

وكالات (صدى):

تعمل الكثير من العوامل على تقوية إشارة الواي فاي على جوالك الذي يعمل بنظام أندرويد، فإذا كان الجوال يحصل على إشارة ضعيفة أو ينقطع عن الشبكة تمامًا، فقم بقياس قوة اتصال الشبكة باستخدام تطبيق مثل NetX Network Tools.

وتضم جميع أجهزة التوجيه الحديثة اتصالًا مزدوج النطاق، نطاق 2.4 جيجاهرتز ونطاق 5 جيجا هرتز، وعادة ما تكون ترددات 2.4 جيجاهرتز أكثر ازدحامًا، فضلًا عن نسيان شبكة الواي فاي وتسجيل الدخول من جديد؛ حيث سيؤدي هذا إلى مسح بيانات الاعتماد المحفوظة.

ومن بين الطرق، إعادة تشغيل جهاز التوجيه؛ فمن المحتمل أن ذاكرة جهاز التوجيه تحتاج لذلك، أو أنها تستهلك الكثير من دورات وحدة المعالجة المركزية، حيث تتيح إعادة التشغيل أن تعود الأشياء إلى طبيعتها.

ومن الممكن، إعادة تعيين إعدادات الشبكة؛ حيث سيؤدي ذلك إلى مسح جميع شبكات واي فاي المحفوظة، وإعدادات بيانات الجوال وأجهزة البلوتوث المقترنة، فأنت تبدأ من جديد عندما يتعلق الأمر باتصال الشبكة، ولكن ليس عليك محو البيانات الموجودة في هاتفك للقيام بذلك.