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الأعداد السابقة للصحيفة

طرق تقوية شبكة الواي فاي البطيئة

Time منذ ساعة
Views 2305
Comment 1
طرق تقوية شبكة الواي فاي البطيئة

وكالات (صدى):
تعمل الكثير من العوامل على تقوية إشارة الواي فاي على جوالك الذي يعمل بنظام أندرويد، فإذا كان الجوال يحصل على إشارة ضعيفة أو ينقطع عن الشبكة تمامًا، فقم بقياس قوة اتصال الشبكة باستخدام تطبيق مثل NetX Network Tools.

وتضم جميع أجهزة التوجيه الحديثة اتصالًا مزدوج النطاق، نطاق 2.4 جيجاهرتز ونطاق 5 جيجا هرتز، وعادة ما تكون ترددات 2.4 جيجاهرتز أكثر ازدحامًا، فضلًا عن نسيان شبكة الواي فاي وتسجيل الدخول من جديد؛ حيث سيؤدي هذا إلى مسح بيانات الاعتماد المحفوظة.

ومن بين الطرق، إعادة تشغيل جهاز التوجيه؛ فمن المحتمل أن ذاكرة جهاز التوجيه تحتاج لذلك، أو أنها تستهلك الكثير من دورات وحدة المعالجة المركزية، حيث تتيح إعادة التشغيل أن تعود الأشياء إلى طبيعتها.

ومن الممكن، إعادة تعيين إعدادات الشبكة؛ حيث سيؤدي ذلك إلى مسح جميع شبكات واي فاي المحفوظة، وإعدادات بيانات الجوال وأجهزة البلوتوث المقترنة، فأنت تبدأ من جديد عندما يتعلق الأمر باتصال الشبكة، ولكن ليس عليك محو البيانات الموجودة في هاتفك للقيام بذلك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جزاكم الله خير ...
مواطن عربي
ردي علي اللي حاطط نقااط فاقد الهوية. وإذا استباحك بالمغيبة جاهلٌ في أمةٍ كثرت بها الجُهَّالُ لا تعتبنَّ عليه دعه وشأنه لن تفهم العقلَ السليم َبِغالُ
ابوحسن
الي عنده ايقاف خدمات شوف له حله مع هذه الوباء
ابو محمد
هههههههههههههه .. .. سبحان الله العظيم ..
ع. س. ع
عفن والعياذ بالله وساخة وقذارة ووقاحة واشغلونا بهم اسأل الله ان يشغلهم في انفسهم

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