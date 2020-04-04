بالفيديو.. إطلاق أحدث حواسيب سامسونج اللوحية بمواصفات مذهلة

وأوضحت الشركة، أن الحاسب يتعامل بسرعة مع البيانات وشبكات الإنترنت بفضل معالج Exynos 9610 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية التي أتت بحجم 64 غيغابايت مع إمكانية لتوسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.
وحاز Galaxy Tab S6 Lite على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، فضلًا عن نظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات One UI، وزود بشاشة تعمل باللمس، وقلم ذكي للكتابة أو الرسم على الشاشة أما سعره 350 دولارا.