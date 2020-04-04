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بالفيديو.. إطلاق أحدث حواسيب سامسونج اللوحية بمواصفات مذهلة

Time منذ 8 دقائق
Views 1187
بالفيديو.. إطلاق أحدث حواسيب سامسونج اللوحية بمواصفات مذهلة

وكالات (صدى):
أطلقت شركة سامسونج، حاسبها اللوحي الأحدث Galaxy Tab S6 Lite، وذلك كنسخة معدلة عن حاسب Tab S6 الذي أطلقته سامسونج العام الماضي، مزودة بشاشة بمقاس (1200/2000) بيكسل.

وأوضحت الشركة، أن الحاسب يتعامل بسرعة مع البيانات وشبكات الإنترنت بفضل معالج Exynos 9610 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية التي أتت بحجم 64 غيغابايت مع إمكانية لتوسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وحاز Galaxy Tab S6 Lite على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، فضلًا عن نظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات One UI، وزود بشاشة تعمل باللمس، وقلم ذكي للكتابة أو الرسم على الشاشة أما سعره 350 دولارا.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
السيف الاملح انتفوا راسه يكون عبره لغيره المفروض يتحمد الله على النعمه والأمن والأمان واقل شي يشكر رجال الامن حسبي الله ونعم الوكيل فيه
البرفسور حنس
احسنت
ابو احمد
شيشة بالمسجد!لاحول ولاقوة الا بالله
ابو احمد
👍👍
ابو احمد
حسبي الله ونعم الوكيل

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