بالفيديو.. إطلاق أحدث حواسيب سامسونج اللوحية بمواصفات مذهلة

وكالات (صدى):

أطلقت شركة سامسونج، حاسبها اللوحي الأحدث Galaxy Tab S6 Lite، وذلك كنسخة معدلة عن حاسب Tab S6 الذي أطلقته سامسونج العام الماضي، مزودة بشاشة بمقاس (1200/2000) بيكسل.

وأوضحت الشركة، أن الحاسب يتعامل بسرعة مع البيانات وشبكات الإنترنت بفضل معالج Exynos 9610 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية التي أتت بحجم 64 غيغابايت مع إمكانية لتوسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وحاز Galaxy Tab S6 Lite على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، فضلًا عن نظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات One UI، وزود بشاشة تعمل باللمس، وقلم ذكي للكتابة أو الرسم على الشاشة أما سعره 350 دولارا.