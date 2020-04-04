طبيبة شهيرة تكشف سر المناعة ضد كورونا: " المحار والشوفان "

موسكو (صدى):

كشفت الطبيبة الروسية الشهيرة، إيلينا ماليشيفا، عن بعض المواد الغذائية، التي من شأنها تعزيز مناعة الجسم لمحاربة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الطبيبة، أن المواد الغذائية التي تحوي كميات كبيرة من عنصر الزنك ضرورية لتفعيل ما يسمى بالخلايا القاتلة في الجسم، هذه الخلايا مهمتها قتل الخلايا الأخرى المصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على هذا العنصر المهم من أطعمة مختلفة مثل: المحار والشوفان ورقائق الذرة.

وأكدت أن كبار السن المصابين بداء السكري هم من بين الأكثر عرضة لخطر الفيروس القاتل، بسبب الأعراض التي قد تتسبب بنقص الزنك في أجسامهم ما قد يؤثر على عمل الجهاز المناعي لديهم.

وشددت على ضرورة الإكثار من شرب المياه وخصوصا لكبار السن، وأوضحت أن التجفاف ونقص السوائل يساعد على زيادة تركيز الفيروسات والجراثيم في الجسم.