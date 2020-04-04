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الأعداد السابقة للصحيفة

الوباء يتسلل لمعهد الأورام المصري ويصيب 15 طبيبًا وممرضًا

Time منذ 21 دقيقة
Views 1402
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الوباء يتسلل لمعهد الأورام المصري ويصيب 15 طبيبًا وممرضًا

القاهرة (صدى):
أعلن مدير المعهد القومي للأورام في مصر، الدكتور حاتم أبو القاسم، غلقه بعد اكتشاف إصابات لفيروس كورونا المستجد بين صفوف الأطباء والممرضين، لتعقيمه.

وكانت نقابة أطباء مصر، كشفت عن إصابة 15 من الطاقم الطبي بمعهد الأورام بالفيروس.

وتعود الحالة الأولى المصابة في المعهد لمشرفة كانت تعمل في مستشفى آخر بيَنت نتائج تحاليلها أنها حاملة للفيروس.

ويعتبر المعهد القومي للأورام في مصر، بمثابة خط الدفاع الأول لمرضى الأورام، وهو ما أكده مديره قائلا: " المعهد ماينفعش يتقفل، لأن بيجيلنا مرضى من كل مكان " .

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 985 حالة بعد تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 66 بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
طيب
ابو محمد
معلومات طيبه ..
ابو محمد
معلومات طيبه ..
ابو محمد
معلومات طيبه ..
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون اللهم الطف بنا وبجميع المسلمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن جميع المسلمين اللهم شافي مرضانا وشافي مرضى المسلمين

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