تركيا تقتل الأسبان وتستولى على شحنة أجهزة تنفس قادمة إليهم

مدريد (صدى):

كشفت وزارة الخارجية الإسبانية، أمس الجمعة، أن النظام التركي استولى على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا.

وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية جونزاليس لايا، أن الحكومة التركية تحتجز في أنقرة شحنة من الإمدادات الطبية منذ السبت الماضي.

وأوضحت أن الحكومة التركية فرضت قيودًا على صادرات الأجهزة الطبية على أراضيها بدافع قلقهم بشكل رئيسي من قدرتهم على الحفاظ على نظامهم الصحي.

وتحتوي هذه الشحنة على 162 جهاز تنفس لعلاج مرضى فيروس كورونا الخاصة بوحدات العناية المركزة.

يذكر أن إسبانيا تخطت إيطاليا في عدد الإصابات بالوباء العالمي، حيث سجلت الجمعة، أكثر من 900 وفاة لليوم الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 10,935.

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