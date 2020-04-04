نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..توضيح بشأن أحقية مطالبة المدارس الأهلية بخفض الرسوم

Time منذ ساعة
Views 1923
بالفيديو..توضيح بشأن أحقية مطالبة المدارس الأهلية بخفض الرسوم

الرياض (صدى):
تزامنا مع تعليق الدراسة، أوضح خبير الأنظمة القانونية حمود الناجم، مدى أحقية أولياء الأمور بمطالبة المدارس الأهلية بخفض رسومها وحسم القسط الأخير.

وأكد الناجم، أنه في ظل الأزمة حالية بسبب فيروس كورونا، فإن العقد الذي بين ولي الأمر والمدارس الأهلية مثله مثل أي عقد.

وأشار إلى أن عقود أولياء الأمور مع المدارس الأهلية تخضع للظروف التي تؤثر عليها والالتزامات والتخفيضات في القيمة المقابلة، أو انعدام المنفعة وبالتالي التقليل من قيمتها.

وأشار إلى أن مصلحة الطالب من المدارس الأهلية تعطلت، وبالتالي المقابل المادي كان مقابل خدمات معينة تقدمها تلك المدارس.

وبخصوص استحقاق المدارس الأهلية، قال الناجم، إنها تخضع لتقديرات معينة، وتبقى لها الاستحقاق لكن بدرجات متفاوتة، حيث لا تزال تقدم جزء من خدماتها كالتعليم عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة مثلاً.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو ناصر
طيب
ابو محمد
معلومات طيبه ..
ابو محمد
معلومات طيبه ..
ابو محمد
معلومات طيبه ..
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون اللهم الطف بنا وبجميع المسلمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن جميع المسلمين اللهم شافي مرضانا وشافي مرضى المسلمين

أخر الأخبار

طبيبة شهيرة تكشف سر المناعة ضد كورونا: " المحار والشوفان "
طبيبة شهيرة تكشف سر المناعة ضد كورونا: " المحار والشوفان "
Time منذ 6 دقائق Views 31
الوباء يتسلل لمعهد الأورام المصري ويصيب 15 طبيبًا وممرضًا
الوباء يتسلل لمعهد الأورام المصري ويصيب 15 طبيبًا وممرضًا
Time منذ 21 دقيقة Views 1393
مطعم يستخدم طائرة صغيرة لتوصيل الطلبات
مطعم يستخدم طائرة صغيرة لتوصيل الطلبات
Time منذ 31 دقيقة Views 240
الوباء يفجع الملاكم البريطاني أنتوني يارد
الوباء يفجع الملاكم البريطاني أنتوني يارد
Time منذ 46 دقيقة Views 1573
تركيا تقتل الأسبان وتستولى على شحنة أجهزة تنفس قادمة إليهم
تركيا تقتل الأسبان وتستولى على شحنة أجهزة تنفس قادمة إليهم
Time منذ ساعة Views 2234
فرحة عروس تتحول لكابوس بعد اغتصابها قبل أيام من الزفاف
فرحة عروس تتحول لكابوس بعد اغتصابها قبل أيام من الزفاف
Time منذ ساعة Views 1182
التنمر الإلكتروني
التنمر الإلكتروني
Time منذ ساعة Views 180
بالفيديو..توضيح بشأن أحقية مطالبة المدارس الأهلية بخفض الرسوم
بالفيديو..توضيح بشأن أحقية مطالبة المدارس الأهلية بخفض الرسوم
Time منذ ساعة Views 1923
بالصور..فتاة تنقل العالقات في الطرق بدراجتها النارية قبل ساعة الحظر
بالصور..فتاة تنقل العالقات في الطرق بدراجتها النارية قبل ساعة الحظر
Time منذ ساعتين Views 520
بالصور..حداد في الصين على آلاف المتوفين بالفيروس
بالصور..حداد في الصين على آلاف المتوفين بالفيروس
Time منذ ساعتين Views 1990