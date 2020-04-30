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إغلاق مركز تجاري بمكة جراء إصابة أحد عامليه بكورونا 

Time منذ 5 ساعات
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إغلاق مركز تجاري بمكة جراء إصابة أحد عامليه بكورونا 

نايف السالم (صدى):
أغلق مركز نوري في حي الشوقية بمكة جراء إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز التجاري " نوري " في بيانه: " حسب الإجراء المتبع من سلامة الموظفين قبل العمل لسلامتكم وسلامتهم، ومن أحد تلك الإجراءات الاحترازية قياس درجة الحرارة، لوحظ ارتفاع في درجة حرارة أحد العاملين بفرع الشوقية بمكة المكرمة، وتم عزله على الفور احترازياً، والتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بمباشرة البلاغ على الفور ".

ولفت المركز:" بعد إجراء الفحوصات تبين إيجابية النتائج، مما استوجب عزل جميع المخالطين كإجراء وقائي وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم. وكذلك تم إغلاق المركز حتى الانتهاء من تعقيمه كاملاً من قبل شركة مختصة وكذلك تم تعقيم سكن الموظفين ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..
ابو محمد 😎
ياسنار سترك ..

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