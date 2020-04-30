نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في شركة أمازون بجدة والرياض

Time منذ 54 دقيقة
Views 1399
وظائف شاغرة في شركة أمازون بجدة والرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أمازون العالمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توافر وظائف لحملة البكالوريوس فما فوق بجدة والرياض.

وأشارت الشركة إلى الوظائف الشاغرة ومنها 1- مُهندس تقنية المعلومات (الرياض، جدة) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

2- مدير برنامج تخطيط المبيعات والعمليات (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.

3- مُمثل حساب مبيعات - مُتدرب (خدمات أمازون السحابية) (الرياض) بشرط حصوله على تدريب لمدة 6 أشهر (بدوام كامل).

4- مدير العمليات (الرياض) بشرط حصوله على درجة الماجستير في التخصصات التقنية، خبرة سابقة في قيادة فريق العمل.

5- مدير العلاقات (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص مناسب.

6- مدير الحسابات الجديدة (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد) أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس 2020/04/30م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
مراقب دولي
دعاية اعلامية للنظام السياسي وتلميع لصورته
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اشخطوهم ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفي كل مريض

أخر الأخبار

اندلاع حريق داخل شقة في جدة
اندلاع حريق داخل شقة في جدة
Time منذ دقيقة Views 1038
" الإخبارية " تجلد وكالة مخابرات أردوغان بشأن الرواق العثماني بالمسجد الحرام (فيديو)
" الإخبارية " تجلد وكالة مخابرات أردوغان بشأن الرواق العثماني بالمسجد الحرام (فيديو)
Time منذ 7 دقائق Views 1155
بالفيديو.. لحظة اعتداء كهربا على رامز جلال 
بالفيديو.. لحظة اعتداء كهربا على رامز جلال 
Time منذ 10 دقائق Views 216
ضبط 145 شاحنة أثناء تفريغها للمخلفات في الأراضي الفضاء بالرياض
ضبط 145 شاحنة أثناء تفريغها للمخلفات في الأراضي الفضاء بالرياض
Time منذ 15 دقيقة Views 1214
تركي آل الشيخ يوجه رسالة للمنضمين لقطاع الترفيه
تركي آل الشيخ يوجه رسالة للمنضمين لقطاع الترفيه
Time منذ 23 دقيقة Views 1371
ضبط 1600 عبوة معقم مجهول المصدر في الدمام
ضبط 1600 عبوة معقم مجهول المصدر في الدمام
Time منذ 27 دقيقة Views 1269
تفاصيل أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية
تفاصيل أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية
Time منذ 31 دقيقة Views 1335
سقوط فتاة أثناء تنظيف نافذة من الدور الثالث بعمارة سكنية بجدة
سقوط فتاة أثناء تنظيف نافذة من الدور الثالث بعمارة سكنية بجدة
Time منذ 34 دقيقة Views 1748
منافع الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الأساسية للأطفال
منافع الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الأساسية للأطفال
Time منذ 38 دقيقة Views 1292
قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة للجيش المصري شمال سيناء
قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة للجيش المصري شمال سيناء
Time منذ 42 دقيقة Views 1365