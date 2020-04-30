وظائف شاغرة في شركة أمازون بجدة والرياض

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة أمازون العالمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توافر وظائف لحملة البكالوريوس فما فوق بجدة والرياض.

وأشارت الشركة إلى الوظائف الشاغرة ومنها 1- مُهندس تقنية المعلومات (الرياض، جدة) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

2- مدير برنامج تخطيط المبيعات والعمليات (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.

3- مُمثل حساب مبيعات - مُتدرب (خدمات أمازون السحابية) (الرياض) بشرط حصوله على تدريب لمدة 6 أشهر (بدوام كامل).

4- مدير العمليات (الرياض) بشرط حصوله على درجة الماجستير في التخصصات التقنية، خبرة سابقة في قيادة فريق العمل.

5- مدير العلاقات (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص مناسب.

6- مدير الحسابات الجديدة (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد) أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس 2020/04/30م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.