وظائف شاغرة في شركة أمازون بجدة والرياض

وأشارت الشركة إلى الوظائف الشاغرة ومنها 1- مُهندس تقنية المعلومات (الرياض، جدة) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
2- مدير برنامج تخطيط المبيعات والعمليات (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
3- مُمثل حساب مبيعات - مُتدرب (خدمات أمازون السحابية) (الرياض) بشرط حصوله على تدريب لمدة 6 أشهر (بدوام كامل).
4- مدير العمليات (الرياض) بشرط حصوله على درجة الماجستير في التخصصات التقنية، خبرة سابقة في قيادة فريق العمل.
5- مدير العلاقات (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص مناسب.
6- مدير الحسابات الجديدة (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد) أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس 2020/04/30م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.