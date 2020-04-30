الجيش السوداني ينفي نقل جنود إلى ليبيا ويتعهد بمقاضاة "الجزيرة"

وكالات (صدى):

أكد الجيش السوداني، على عدم نقل جنود إلى ليبيا، مستنكرًا ما بثّته قناة الجزيرة القطرية من معلومات كاذبة في هذا الشأن.

وأصدر العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس بيانًا، أكد فيه أن قناة الجزيرة الاخبارية بثت معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة السودان ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا.

وأضاف: " وذلك بنسج أخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية، قيادة وشعبا، بمناسبة شهر رمضان المعظم للأسر الفقيرة تحتوي على مساعدات صحية وانسانية ".

وأشار إلى أنه لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل أي محتويات أخرى من السودان، متابعًا: " الحديث عن حضور مسئول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء الليبيين عار عن الصحة، وننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، والذي لم يتحر فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة وأخذ الخبر من المصادر الرئيسية " .

كما تعهد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الاخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة وشعبا ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان.