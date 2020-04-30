نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الجيش السوداني ينفي نقل جنود إلى ليبيا ويتعهد بمقاضاة "الجزيرة"

Time منذ ساعة
Views 1562
Comment 1
الجيش السوداني ينفي نقل جنود إلى ليبيا ويتعهد بمقاضاة "الجزيرة"

وكالات (صدى):
أكد الجيش السوداني، على عدم نقل جنود إلى ليبيا، مستنكرًا ما بثّته قناة الجزيرة القطرية من معلومات كاذبة في هذا الشأن.

وأصدر العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس بيانًا، أكد فيه أن قناة الجزيرة الاخبارية بثت معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة السودان ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا.

وأضاف: " وذلك بنسج أخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية، قيادة وشعبا، بمناسبة شهر رمضان المعظم للأسر الفقيرة تحتوي على مساعدات صحية وانسانية ".

وأشار إلى أنه لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل أي محتويات أخرى من السودان، متابعًا: " الحديث عن حضور مسئول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء الليبيين عار عن الصحة، وننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، والذي لم يتحر فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة وأخذ الخبر من المصادر الرئيسية " .

كما تعهد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الاخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة وشعبا ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
مراقب دولي
دعاية اعلامية للنظام السياسي وتلميع لصورته
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اشخطوهم ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفي كل مريض

أخر الأخبار

اندلاع حريق داخل شقة في جدة
اندلاع حريق داخل شقة في جدة
Time منذ دقيقة Views 1033
" الإخبارية " تجلد وكالة مخابرات أردوغان بشأن الرواق العثماني بالمسجد الحرام (فيديو)
" الإخبارية " تجلد وكالة مخابرات أردوغان بشأن الرواق العثماني بالمسجد الحرام (فيديو)
Time منذ 6 دقائق Views 1149
بالفيديو.. لحظة اعتداء كهربا على رامز جلال 
بالفيديو.. لحظة اعتداء كهربا على رامز جلال 
Time منذ 10 دقائق Views 216
ضبط 145 شاحنة أثناء تفريغها للمخلفات في الأراضي الفضاء بالرياض
ضبط 145 شاحنة أثناء تفريغها للمخلفات في الأراضي الفضاء بالرياض
Time منذ 14 دقيقة Views 1208
تركي آل الشيخ يوجه رسالة للمنضمين لقطاع الترفيه
تركي آل الشيخ يوجه رسالة للمنضمين لقطاع الترفيه
Time منذ 23 دقيقة Views 1369
ضبط 1600 عبوة معقم مجهول المصدر في الدمام
ضبط 1600 عبوة معقم مجهول المصدر في الدمام
Time منذ 27 دقيقة Views 1266
تفاصيل أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية
تفاصيل أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية
Time منذ 31 دقيقة Views 1335
سقوط فتاة أثناء تنظيف نافذة من الدور الثالث بعمارة سكنية بجدة
سقوط فتاة أثناء تنظيف نافذة من الدور الثالث بعمارة سكنية بجدة
Time منذ 33 دقيقة Views 1735
منافع الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الأساسية للأطفال
منافع الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الأساسية للأطفال
Time منذ 38 دقيقة Views 1292
قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة للجيش المصري شمال سيناء
قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة للجيش المصري شمال سيناء
Time منذ 42 دقيقة Views 1363