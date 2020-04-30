إيتو: ميسي أخبرني أن نصائحي غيرت مسيرته

وكالات (صدى):

قال صامويل إيتو، نجم برشلونة السابق، إن ليونيل ميسي شكره على النصائح التي قدمها له في بداية مسيرته وغيرت مسيرته في بدايتها مع نادي برشلونة.

وأوضح النجم الكاميروني:" ميسي اعترف لي أنه بفضل نصيحتي التي لن أفصح عنها، أن مسيرته تغيرت، ذات يوم قال لي بفضلك مسيرتي تغيرت"،. لافتا:"كان عليه إصلاح أمر أو أمرين فقط، لكنه كان يمتلك الموهبة منذ بدايته ".

وأكد:" أنا فخور وسعيد لرؤيته يكتب التاريخ مع برشلونة الذي لم ينتهي بعد، وسيكون من الصعب للغاية تحطيم هذه الأرقام ".

وكان الكاميروني واصل حديثه عن النجم الأرجنتيني قائلًا:" ميسي كان يتم تصعيده من لاماسيا ويعود إليهم مرة أخرى، كنا نعلم بالفعل أنه في يوم من الأيام سيكون على ما هو عليه الآن، أنا سعيد لأنه نجح في النهاية بفضل نفسه ".