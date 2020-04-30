والد المغدورة غادين يعترف بتعنيفه لها والأم تكشف انفصالها عنه (فيديو)

أبها (صدى):

على خلفية قضية " المغدورة غادين " التي باشرتها شرطة منطقة عسير والنيابة العامة، فقد أوضح تقرير تليفزيوني آخر المستجدات في القضية.

واستقبل أحد المستفشيات، حالة الفتاة وهي فاقدة للوعي حيث بدأوا في إجراءات الإنعاش، إلا أن الطبيب أكد عدم وجود أي نبض أو تنفس.

وأكد التقرير الطبي الذي أخرجه المستشفى، بوجود آثار خنق في جسم الفتاة بما جعل المستشفى يُحيل القضية إلى الشرطة.

وأفاد مراسل الإخبارية، أن والد الفتاة هو من أبلغ عن الحالة وأنها حالة انتحار، ليعترف بأنه عنّفها وحبسها في أحد غرف المنزل.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الفتاة؛ للتحقق من سبب الوفاة بشكل دقيق ومتابعة الإجراءات النظامية.

من جانبها، أشارت والدة الفتاة إلى أنها منفصلة عن والدها منذ تسع سنوات، فيما لم توضح الأم ما إذا كانت على علم بتعنيف الفتاة أو لا.

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