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الأعداد السابقة للصحيفة

أجبروهم على توقيع العمل بأجازة بلا راتب ليفصلونهم ويحرمونهم من التأمينات

Time منذ ساعتين
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أجبروهم على توقيع العمل بأجازة بلا راتب ليفصلونهم ويحرمونهم من التأمينات

سعيد العجل (صدى):
قامت أحد الشركات المشغلة لاشتراكات شركة اتصالات كبرى بالمملكة ( تحتفظ صدى باسم الشركتين ) بفصل عدد كبير من موظفيها خلال جائحة كورونا الحالية، مدعية عدم قدرتها على سداد رواتبهم الشهرية رغم صدور الآمر الملكي الكريم بتحمل الدولة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص .

الشركة وبحسب ما رواه بعض المتضررين بالفصل لـ " صدى " قامت بإرسال إيميلات لموظفيها تطلب منهم التوقيع على العمل بلا راتب وذلك في يوم 6 أبريل 2020 أو الفصل وعندما قام الأغلبية بالتوقيع تفاجأوا بعدها بأيام قليلة بصدور قرار الفصل رغم أن بعضهم له أكثر من سنة بهذه الشركة.

وليت الأمر توقف عند ذلك، فقرار الفصل صدر قبل توقيعهم لإقرار العمل بلا مرتب بسته أيام وتحديداً في 30 مارس 2020 ، والمصيبة الأكبر هي قيام الشركة بإلغاء التأمينات عن كل من فصلتهم، تاركة إياهم يواجهون المصير المؤلم هم وأسرهم التي يعولونها والتزاماتهم المالية الأخرى .

المتضررون والذين تحتفظ " صدى " بأسمائهم وأرقامهم، أوضحوا أن المفصولين عددهم كبير، مطالبين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم .

وعاودت الشركة الاتصال بالمفصولين مطالبة بتواجد موظف واحد بكل فرع وذلك بعد الحظر الجزئي بعد ضغوط من شركة الاتصالات الكبرى إلا أن المفصولين رفضوا ذلك خوفاً من المصير ذاته في حال طبق منع التجوال الكلي رغم أنهم بعد قرار وزارة الداخلية بالحظر الجزئي .

"صدى" تحتفظ بالإثباتات الخاصة بالمتضررين الذين لم يتمكنوا حتى من شراء متطلبات ولوازم الشهر الفضيل بعد حادثة فصلهم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
مراقب دولي
دعاية اعلامية للنظام السياسي وتلميع لصورته
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اشخطوهم ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفي كل مريض

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