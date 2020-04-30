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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «الأمن العام» يوضح سبب قرار فتح الدخول والخروج من القطيف

Time منذ 35 دقيقة
Views 1502
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بالفيديو.. «الأمن العام» يوضح سبب قرار فتح الدخول والخروج من القطيف

القطيف (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، سبب قرار فتح الدخول والخروج من محافظة القطيف.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن التزام الأهالي بأمر منع التجول ساهم في تناقص أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبالتالي اتخاذ هذا القرار.

وأوضح أن القرار جاء بناءً على إحصائيات وزارة الصحة وما رفعته فيما يخص تراجع الحالات المصابة بالفيروس.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنتم التوضيح انه إشاعة
نجاة محمد
احسن شئ بيان ان الخبر إشاعة
زائر
طيب ومكة نبغي كذا حرمنا من زيارة اهلنا وهم في احياء عمرانية قريبه منا
سليمان السالم
وش اخبار لوحة المسيح ام 450 مليون دولار
العم سالم
وش الله حادك تسوق وانت تعبان وهلكان؟ ياخي اصفط على ادناه موقف وخذها غفوه وبعدها كمل فك العالم من شرك وبلاك

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