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أمانة الرياض تُحدد 11 إجراء لطرد البعوض منها إحكام إغلاق النوافذ والخزانات

Time منذ 47 دقيقة
Views 1362
أمانة الرياض تُحدد 11 إجراء لطرد البعوض منها إحكام إغلاق النوافذ والخزانات

الرياض (صدى):
أصدرت أمانة منطقة الرياض، 11 إجراءً وقائيًا لمنع تكاثر البعوض داخل المنازل، منها إحكام إغلاق النوافذ والخزانات وصيانة الأنابيب والصنابير وزراعة الأشجار الطاردة للحشرات.

وتضمنت الإجراءات التالي:

1. إحكام إغلاق النوافذ وقت ذروة نشاط البعوض في الصباح الباكر وقبل الغروب.

2. استخدام شبك معدني على النوافذ لمنع دخول البعوض.

3. استخدام المصائد الحشرية داخل المنازل.

4. إحكام إغلاق الخزانات وغرف التفتيش.

5. استخدام أجهزة طرد البعوض المزودة بسائل طارد للبعوض داخل المنازل.

6. صيانة دورات المباه وإغلاق أبوابها ونوافذها وتغطية فتحات التصريف.

7. تجفيف المسابح والنوافير والشلالات أو إضافة الكلور للمياه.

8. صيانة الأنابيب والصنابير التي يوجد بها تسرب مياه.

9. تخفيف السقيا وتغطية تربة أحواض الأشجار بالصخور.

10. التخلص من عبوات المياه والإطارات المهملة والأواني التالفة تفاديًا لتجمع المياه فيها.

11. زراعة الأشجار الطاردة للبعوض مثل (الريحان، النعناع البري، اللافندر، النيم، الكافور ) .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنتم التوضيح انه إشاعة
نجاة محمد
احسن شئ بيان ان الخبر إشاعة
زائر
طيب ومكة نبغي كذا حرمنا من زيارة اهلنا وهم في احياء عمرانية قريبه منا
سليمان السالم
وش اخبار لوحة المسيح ام 450 مليون دولار
العم سالم
وش الله حادك تسوق وانت تعبان وهلكان؟ ياخي اصفط على ادناه موقف وخذها غفوه وبعدها كمل فك العالم من شرك وبلاك

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