أمانة الرياض تُحدد 11 إجراء لطرد البعوض منها إحكام إغلاق النوافذ والخزانات

الرياض (صدى):

أصدرت أمانة منطقة الرياض، 11 إجراءً وقائيًا لمنع تكاثر البعوض داخل المنازل، منها إحكام إغلاق النوافذ والخزانات وصيانة الأنابيب والصنابير وزراعة الأشجار الطاردة للحشرات.

وتضمنت الإجراءات التالي:

1. إحكام إغلاق النوافذ وقت ذروة نشاط البعوض في الصباح الباكر وقبل الغروب.

2. استخدام شبك معدني على النوافذ لمنع دخول البعوض.

3. استخدام المصائد الحشرية داخل المنازل.

4. إحكام إغلاق الخزانات وغرف التفتيش.

5. استخدام أجهزة طرد البعوض المزودة بسائل طارد للبعوض داخل المنازل.

6. صيانة دورات المباه وإغلاق أبوابها ونوافذها وتغطية فتحات التصريف.

7. تجفيف المسابح والنوافير والشلالات أو إضافة الكلور للمياه.

8. صيانة الأنابيب والصنابير التي يوجد بها تسرب مياه.

9. تخفيف السقيا وتغطية تربة أحواض الأشجار بالصخور.

10. التخلص من عبوات المياه والإطارات المهملة والأواني التالفة تفاديًا لتجمع المياه فيها.

11. زراعة الأشجار الطاردة للبعوض مثل (الريحان، النعناع البري، اللافندر، النيم، الكافور ) .