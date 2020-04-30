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الأعداد السابقة للصحيفة

أحد طرفي محادثة «اللقاح السري لكورونا» يكشف حقيقة الأمر (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1981
أحد طرفي محادثة «اللقاح السري لكورونا» يكشف حقيقة الأمر (فيديو)

وكالات (صدى):
شهدت غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض، حوارًا مثيرًا عن وجود "لقاح سري" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجرى الحوار بين كبير مراسلي قناة فوكس في البيت الأبيض، جون روبيرتس، ومصور صحيفة نيويورك تايمز، دوغ ميلز، قبل بدء الملخص الإعلامي اليومي يوم 21 إبريل.

وقال مصور نيويورك تايمز " إننا جميعا تلقينا اللقاح " في رد على روبيرتس الذي طلب منه " خلع " القناع الصحي.

وعلّق "روبيرتس" على مقطع الفيديو، في تصريح أدلى به إلى وكالة أسوشيتد بريس، قائلًا: " الحقيقة: قبل بدء المؤتمر الصحفي لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، الاثنين، أطلع روبيرتس صديقه ميلز على دراسة جديدة من جامعة جنوب كاليفورنيا، ووفقا للدراسة فإن عدد إصابات فيروس كورونا في لوس انجلوس أكبر بكثير مما هو معلن.. " .

وأضاف: " ما سبق كان مقطعا مجتزأ من الحوار، قبل أن يكمل ميلز ويسأل روبيرتس: " ماذا تعلم يا صاحبي؟ " قبل أن يجيبه قائلا: " يمكنك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـUSC (جامعة جنوب كاليفورنيا) " ، قبل أن يرد ميلز مجددا ويقول ممازحا: " حقا؟ هذا مطمئن، الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال " .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنتم التوضيح انه إشاعة
نجاة محمد
احسن شئ بيان ان الخبر إشاعة
زائر
طيب ومكة نبغي كذا حرمنا من زيارة اهلنا وهم في احياء عمرانية قريبه منا
سليمان السالم
وش اخبار لوحة المسيح ام 450 مليون دولار
العم سالم
وش الله حادك تسوق وانت تعبان وهلكان؟ ياخي اصفط على ادناه موقف وخذها غفوه وبعدها كمل فك العالم من شرك وبلاك

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