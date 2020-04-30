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الحياة الفطرية: لم نُرخص بصيد أو إمساك الكائنات المحلية

Time منذ 17 دقيقة
Views 1203
الحياة الفطرية: لم نُرخص بصيد أو إمساك الكائنات المحلية

الرياض (صدى):
أصدرت هيئة الحياة الفطرية، بيانًا بشأن ما يتم تداوله من مقاطع حول تربية الكائنات الفطرية في المملكة بما فيها المفترسات والاستعراض بها والتعامل معها بطرق لا تتوافق مع المعايير والأساليب الخاصة بالتعامل مع هذه الكائنات واحترام سلوكياتها وطرق معيشتها؛ ما يعرض الكائنات والأشخاص للخطر.

ونوهت الهيئة، إلى أن أغلب ما يتم نشره من مقاطع تظهر ممارسات تتعارض مع مبادئ المحافظة على الكائنات الفطرية ومع أنظمة المملكة المتعلقة بالحياة الفطرية وبالرفق بالحيوان، كما أن أغلب هذه الكائنات لا تعتبر کائنات محلية ولم ترخص الهيئة لاستيرادها مما يعني أن وجودها في المملكة هو مخالفة للأنظمة والتعليمات المحلية والدولية.

وأكدت أنها لم ترخص بصيد أو إمساك الكائنات المحلية مما يعتبر مخالفة لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية، مؤكدةً أنها تتابع بشكل دائم ومستمر كل ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التنسيق حول تلك المخالفات مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة على تلك المخالفات، علمًا بأن الأنظمة الخاصة بالحياة الفطرية لا تمنع تربية بعض الكائنات الفطرية إذا تم هذا الأمر وفقًا للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.

وأهابت بكل من لديه معلومات حول أي مقاطع تبين هذه المخالفات أو أي مخالفات أخرى التواصل معها عن طريق وسائل التواصل الرسمية وتزويدها بالمعلومات اللازمة حول هذه المخالفات ليتم التعامل معها حسب النظام.

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أحدث التعليقات

احمد
سربوت ومنافق وعلماني وستفز المؤمنين بهالشهر الفضيل . اللهم سلط عليه الأسقام وأجعله يتمنى الموت ولايدركه ياملك الملوك
اللهو البرئ
الله يشفيهما..
ابو عمار
اوكي
اللهو البرئ
ف نظري يجب توفير اجهزة للكل مستوصفات الاجياء .بجميع مدن المملكة وكل حي يفحص بمستوصفه اللي يراجع فيه .ليسهل اكتشاف الحالات بدري بالطريقة هذي راح يبين كل المرضى السعوديين ويتم علاجهم وحجرهم .اما ان يجلس المريض الين تظهر اعراض المرض عليه اجل كم ناس قد خالطهم.
يحي محمد الشديدي
اسال الله ان يرحمها الاقدام على الانتحار هى الاستحالة مواصلة العيش على ظهر الارض شهر كريم يجب على كل والد ووالدة تراقب الله جل وعلى فى الابناء والبنات احسن التعامل معهم اذا كنت ما تحسن حل المشاكل تدخل الاقرباء ازهاق النفس شى عظيم

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