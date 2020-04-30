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الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال الأحمر يطلق برنامج الاستجابة للكوارث والأزمات وقيادة الحدث عن بُعد

Time منذ ساعة
Views 1377
الهلال الأحمر يطلق برنامج الاستجابة للكوارث والأزمات وقيادة الحدث عن بُعد

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن إطلاق دورة برنامج الاستجابة للكوارث والأزمات وقيادة الحدث عن بعد في شهر ⁧‫رمضان المبارك‬⁩ عبر موقع البرامج التدريبية الخاص بها.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف عامة المجتمع من خلال رفع درجة الوعي لدى المتطوعين والعامة بأنواع الكوارث، وطرق الوقاية منها، والتخطيط والاستعداد الجيد للكوارث، ووسائل التواصل المستخدمة عند حدوث الكارثة.

كما يستهدف البرنامج الممارسين الصحيين، ورفع جاهزيتهم للاستجابة للكوارث، وتعريفهم بأنواع الكوارث، وتحديدها وقياس المخاطر، وأيضا تعريفهم بوسائل الاتصالات والتواصل، وكيفية القيادة وإدارة الحدث، والفرز أثناء الكوارث وأولوية العلاج، والنقل وأنواعه أثناء الكوارث، وخطة الهيئة للكوارث والأزمات.

وأوضحت أن التسجيل متاح على الرابط التالي : أضغط هنا

training.srca.org.sa/#!/RegisterCou…‬⁩

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أحدث التعليقات

احمد
سربوت ومنافق وعلماني وستفز المؤمنين بهالشهر الفضيل . اللهم سلط عليه الأسقام وأجعله يتمنى الموت ولايدركه ياملك الملوك
اللهو البرئ
الله يشفيهما..
ابو عمار
اوكي
اللهو البرئ
ف نظري يجب توفير اجهزة للكل مستوصفات الاجياء .بجميع مدن المملكة وكل حي يفحص بمستوصفه اللي يراجع فيه .ليسهل اكتشاف الحالات بدري بالطريقة هذي راح يبين كل المرضى السعوديين ويتم علاجهم وحجرهم .اما ان يجلس المريض الين تظهر اعراض المرض عليه اجل كم ناس قد خالطهم.
يحي محمد الشديدي
اسال الله ان يرحمها الاقدام على الانتحار هى الاستحالة مواصلة العيش على ظهر الارض شهر كريم يجب على كل والد ووالدة تراقب الله جل وعلى فى الابناء والبنات احسن التعامل معهم اذا كنت ما تحسن حل المشاكل تدخل الاقرباء ازهاق النفس شى عظيم

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