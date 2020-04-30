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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. الصحة تسجل 1351 حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. الصحة تسجل 1351 حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

الرياض (صدى):
أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1351 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الجديد، أن 17 % من الحالات المصابة بالفيروس تعود لسعوديين، و 83 % لغير سعوديين.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 22753 حالة، بينها 19428 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما منها 123 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.

كما أعلن تسجيل 210 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3163 حالة، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 162 شخصًا .

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أحدث التعليقات

احمد
سربوت ومنافق وعلماني وستفز المؤمنين بهالشهر الفضيل . اللهم سلط عليه الأسقام وأجعله يتمنى الموت ولايدركه ياملك الملوك
اللهو البرئ
الله يشفيهما..
ابو عمار
اوكي
اللهو البرئ
ف نظري يجب توفير اجهزة للكل مستوصفات الاجياء .بجميع مدن المملكة وكل حي يفحص بمستوصفه اللي يراجع فيه .ليسهل اكتشاف الحالات بدري بالطريقة هذي راح يبين كل المرضى السعوديين ويتم علاجهم وحجرهم .اما ان يجلس المريض الين تظهر اعراض المرض عليه اجل كم ناس قد خالطهم.
يحي محمد الشديدي
اسال الله ان يرحمها الاقدام على الانتحار هى الاستحالة مواصلة العيش على ظهر الارض شهر كريم يجب على كل والد ووالدة تراقب الله جل وعلى فى الابناء والبنات احسن التعامل معهم اذا كنت ما تحسن حل المشاكل تدخل الاقرباء ازهاق النفس شى عظيم

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