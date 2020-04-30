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مصريون يصلون التراويح على أسطح المنازل بسبب كورونا
منذ ساعتين
850
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أحدث التعليقات
احمد
سربوت ومنافق وعلماني وستفز المؤمنين بهالشهر الفضيل . اللهم سلط عليه الأسقام وأجعله يتمنى الموت ولايدركه ياملك الملوك
اللهو البرئ
الله يشفيهما..
ابو عمار
اوكي
اللهو البرئ
ف نظري يجب توفير اجهزة للكل مستوصفات الاجياء .بجميع مدن المملكة وكل حي يفحص بمستوصفه اللي يراجع فيه .ليسهل اكتشاف الحالات بدري بالطريقة هذي راح يبين كل المرضى السعوديين ويتم علاجهم وحجرهم .اما ان يجلس المريض الين تظهر اعراض المرض عليه اجل كم ناس قد خالطهم.
يحي محمد الشديدي
اسال الله ان يرحمها الاقدام على الانتحار هى الاستحالة مواصلة العيش على ظهر الارض شهر كريم يجب على كل والد ووالدة تراقب الله جل وعلى فى الابناء والبنات احسن التعامل معهم اذا كنت ما تحسن حل المشاكل تدخل الاقرباء ازهاق النفس شى عظيم
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