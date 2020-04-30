نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

لجنة العفو بمحافظة ينبع تطلق سراح 31 نزيلاً من سجناء الحق العام

Time منذ ساعتين
Views 1541
لجنة العفو بمحافظة ينبع تطلق سراح 31 نزيلاً من سجناء الحق العام

ينبع (صدى):
أطلقت لجنة العفو بمحافظة ينبع مع دخول شهر رمضان المبارك 31 شخصاً من سجناء الحق العام في المحافظة, وذلك إنفاذا ًلتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس لجنة العفو بالمحافظة عبد المعطي بن عطية الرفاعي, أن لجنة العفو مشكلة من الجهات ذات العلاقة: المحافظة والشرطة والسجن والمخدرات والجوزات, مشيراً إلى أن اللجنة تعقد أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم تعليمات العفو.

وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة, سائلين الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، داعين الله العلى القدير أن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته, مؤكدين أن العفو سيكون دافعاً لهم لعدم الوقوع في الخطأ مرة أخرى.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
سربوت ومنافق وعلماني وستفز المؤمنين بهالشهر الفضيل . اللهم سلط عليه الأسقام وأجعله يتمنى الموت ولايدركه ياملك الملوك
اللهو البرئ
الله يشفيهما..
ابو عمار
اوكي
اللهو البرئ
ف نظري يجب توفير اجهزة للكل مستوصفات الاجياء .بجميع مدن المملكة وكل حي يفحص بمستوصفه اللي يراجع فيه .ليسهل اكتشاف الحالات بدري بالطريقة هذي راح يبين كل المرضى السعوديين ويتم علاجهم وحجرهم .اما ان يجلس المريض الين تظهر اعراض المرض عليه اجل كم ناس قد خالطهم.
يحي محمد الشديدي
اسال الله ان يرحمها الاقدام على الانتحار هى الاستحالة مواصلة العيش على ظهر الارض شهر كريم يجب على كل والد ووالدة تراقب الله جل وعلى فى الابناء والبنات احسن التعامل معهم اذا كنت ما تحسن حل المشاكل تدخل الاقرباء ازهاق النفس شى عظيم

أخر الأخبار

أزمة طاحنة في «قطر للبترول»
أزمة طاحنة في «قطر للبترول»
Time منذ 4 دقائق Views 1099
مسارات التعليم والمعاهد العلمية
مسارات التعليم والمعاهد العلمية
Time منذ 8 دقائق Views 81
كارلوس إدواردو يقترب من نادي برازيلي
كارلوس إدواردو يقترب من نادي برازيلي
Time منذ 11 دقيقة Views 1196
بالصور .. إخلاء 150 شخصا من عمارة سكنية في الرياض
بالصور .. إخلاء 150 شخصا من عمارة سكنية في الرياض
Time منذ 13 دقيقة Views 1286
الحياة الفطرية: لم نُرخص بصيد أو إمساك الكائنات المحلية
الحياة الفطرية: لم نُرخص بصيد أو إمساك الكائنات المحلية
Time منذ 16 دقيقة Views 1188
اندلاع حريق داخل شقة في محافظة جدة
اندلاع حريق داخل شقة في محافظة جدة
Time منذ 27 دقيقة Views 1376
فوائد تناول عصير الجوافة على الإفطار
فوائد تناول عصير الجوافة على الإفطار
Time منذ 34 دقيقة Views 1293
بالفيديو .. الصحة توضح هويات المتوفين الجدد بكورونا
بالفيديو .. الصحة توضح هويات المتوفين الجدد بكورونا
Time منذ 46 دقيقة Views 2201
بالفيديو.. أمير القصيم : الموارد البشرية ستباشر بلاغات العنف الأسري
بالفيديو.. أمير القصيم : الموارد البشرية ستباشر بلاغات العنف الأسري
Time منذ 52 دقيقة Views 1384
بالفيديو .. الصحة توضح حقيقة الرسائل المتداولة حول دخول فرق المسح النشط للمنازل
بالفيديو .. الصحة توضح حقيقة الرسائل المتداولة حول دخول فرق المسح النشط للمنازل
Time منذ ساعة Views 2283