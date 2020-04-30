مفاجأة.. 3 نجوم من ريال مدريد يدخلون صفقة تبادلية في عقد مبابي

وكالات (صدى):

كشفت تقارير مثيرة حول عقد لاعب نادي باريس سان جرمان كيليان مبابي، والذي يتصارع اكبر نوادي كرة القدم للحصول على خدماته بعد انتهاء عقده صيف 2022، وفشلت جميع المحاولات في انضمامه لأحد الفرق.

وأضافت التقارير بان مسألة بيع مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل أصبحت مستحيلة تماما، والجديد بأن إدارة باريس سان جيرمان تريد الحصول على 3 نجوم من ريال مدريد خلال المفاوضات التي ستتم بين الناديين لبيع مبابي في العام المقبل وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران، والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأكد الموقع أن مطالب باريس سان جيرمان كانت بمثابة مفاجأة مدوية بالنسبة لريال مدريد، لأن اللاعبين الثلاثة من ضمن خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولا يمكن بأي حال الاستغناء عن أي منهم، وهو أمر مستحيل، منوها بأن زيدان استغل فترة التوقف الكروي الحالية في تعزيز علاقته مع مبابي، حيث يجري الطرفان اتصالات مستمرة تمهيدا لانتقال اللاعب إلى النادي الملكي في أقرب وقت ممكن.