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الأعداد السابقة للصحيفة

مفاجأة.. 3 نجوم من ريال مدريد يدخلون صفقة تبادلية في عقد مبابي

Time منذ 22 دقيقة
Views 1307
مفاجأة.. 3 نجوم من ريال مدريد يدخلون صفقة تبادلية في عقد مبابي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير مثيرة حول عقد لاعب نادي باريس سان جرمان كيليان مبابي، والذي يتصارع اكبر نوادي كرة القدم للحصول على خدماته بعد انتهاء عقده صيف 2022، وفشلت جميع المحاولات في انضمامه لأحد الفرق.

وأضافت التقارير بان مسألة بيع مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل أصبحت مستحيلة تماما، والجديد بأن إدارة باريس سان جيرمان تريد الحصول على 3 نجوم من ريال مدريد خلال المفاوضات التي ستتم بين الناديين لبيع مبابي في العام المقبل وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران، والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأكد الموقع أن مطالب باريس سان جيرمان كانت بمثابة مفاجأة مدوية بالنسبة لريال مدريد، لأن اللاعبين الثلاثة من ضمن خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولا يمكن بأي حال الاستغناء عن أي منهم، وهو أمر مستحيل، منوها بأن زيدان استغل فترة التوقف الكروي الحالية في تعزيز علاقته مع مبابي، حيث يجري الطرفان اتصالات مستمرة تمهيدا لانتقال اللاعب إلى النادي الملكي في أقرب وقت ممكن.

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أحدث التعليقات

الحرربي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا إن شاء الله يكون عبره لمن لايرى نعمة الله علينا والأمن والأمان والعافيه ورغد العيش واللي تسمعه يقول طفشان أو طفش يجب عليه الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى الظاهره والباطنه
الحرربي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا إن شاء الله يكون عبره لمن لايرى نعمة الله علينا والأمن والأمان والعافيه ورغد العيش واللي تسمعه يقول طفشان أو طفش يجب عليه الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى الظاهره والباطنه
زائر
طيب .... والمفيد
ابو عمار
اوكي فعلا البيض قطور
زائر
دولي خف على نفسك وعلينا بهذا الرد وكانك سياسي محنك اهجد وخل عنك بس

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