القمر يتعامد على الكعبة المشرفة الليلة

جدة (صدى):

كدت الجمعية الفلكية في جدة، أن سماء مكة المكرمة ستشهد اليوم الخميس، السابع من رمضان، تعامدا كاملا للقمر على الكعبة المشرفة، في ظاهرة يمكن رؤيتها بالين المجردة.

ويمكن للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام معرفة اتجاه القبلة بالتحديد، عند النظر إلى القمر لحظة التعامد.

وبحسب الجمعية، فإن القمر سيشرق في أفق مكة المكرمة عند الساعة (8:39 صباحاً بتوقيت جرينتش)، و يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة (3:29:55 مساء بتوقيت جرينتش). بالتزامن مع غروب الشمس.

وفي لحظة التعامد سيكون القمر على ارتفاع 89.51.51 درجة وسيكون قرصه مضاء بنسبة (47.8 %) بنور الشمس وعلى مسافة 387.154 كيلومتر.

جدير بالذكر بأن هذا التعامد للقمر مع الكعبة المشرفة هو الثاني هذا العام بعد التعامد الأول في السادس من مارس الماضي.

وفى سياق أخر يظهر كوكب المشتري في سماء الوطن العربي بدءًا من منتصف الليل وقبل شروق الشمس طوال رمضان، كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة بالافق الشرقي، وسوف يصل إلى أعلى نقطة في السماء باتجاه الأفق الجنوبي.