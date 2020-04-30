بروسيا دورتموند يخطط لخطف "أنسو فاتي"

وكالات (صدى):

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن محاولات نادي بروسيا دورتموند الألماني لضم نجم برشلونة آنسو فاتي الموسم المقبل .

وأكدت أن إدارة دورتموند تحاول استغلال الموقف في برشلونة الموسم المقبل إذ سيتعذر على اللاعب العديد من الفرص بالمباريات مع احتمال ضم نيمار ،وغريزمان ، وميسي ، وعثمان ديمبلي ، ولاوتارو مارتينيز ، إذ تجري إدارة برشلونة مفاوضات جادة للحصول على خدماتهم .

وكشفت مصادر أن إدارة برشلونة ألمحت بالسماح بإعارة اللاعب دون وجود بند للشراء ، مشيرة إلى ضرورة الإنتظار لحين اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالصفقات .

الجدير بالذكر أن "فاتي " "17 " عام ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2022 مع خيار التمديد موسمين ، وحقق نجاح هائل لفت الأنظار إليه منذ إنضمامه للبارسا .