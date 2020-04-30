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بروسيا دورتموند يخطط لخطف "أنسو فاتي"

Time منذ 29 دقيقة
Views 1304
بروسيا دورتموند يخطط لخطف "أنسو فاتي"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن محاولات نادي بروسيا دورتموند الألماني لضم نجم برشلونة آنسو فاتي الموسم المقبل .

وأكدت أن إدارة دورتموند تحاول استغلال الموقف في برشلونة الموسم المقبل إذ سيتعذر على اللاعب العديد من الفرص بالمباريات مع احتمال ضم نيمار ،وغريزمان ، وميسي ، وعثمان ديمبلي ، ولاوتارو مارتينيز ، إذ تجري إدارة برشلونة مفاوضات جادة للحصول على خدماتهم .

وكشفت مصادر أن إدارة برشلونة ألمحت بالسماح بإعارة اللاعب دون وجود بند للشراء ، مشيرة إلى ضرورة الإنتظار لحين اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالصفقات .

الجدير بالذكر أن "فاتي " "17 " عام ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2022 مع خيار التمديد موسمين ، وحقق نجاح هائل لفت الأنظار إليه منذ إنضمامه للبارسا .

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أحدث التعليقات

الحرربي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا إن شاء الله يكون عبره لمن لايرى نعمة الله علينا والأمن والأمان والعافيه ورغد العيش واللي تسمعه يقول طفشان أو طفش يجب عليه الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى الظاهره والباطنه
الحرربي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا إن شاء الله يكون عبره لمن لايرى نعمة الله علينا والأمن والأمان والعافيه ورغد العيش واللي تسمعه يقول طفشان أو طفش يجب عليه الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى الظاهره والباطنه
زائر
طيب .... والمفيد
ابو عمار
اوكي فعلا البيض قطور
زائر
دولي خف على نفسك وعلينا بهذا الرد وكانك سياسي محنك اهجد وخل عنك بس

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