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الأعداد السابقة للصحيفة

قصة السعودية المسنة التي نقلتها "مصفحة عسكرية "من اليمن إلى شرورة

Time منذ ساعتين
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Comment 1
قصة السعودية المسنة التي نقلتها "مصفحة عسكرية "من اليمن إلى شرورة

فهمي محمد (صدى):
تمكنت الجهات المختصة من إجلاء مواطنة ثمانينية من اليمن بعدما تولت مصفحة عسكرية تابعة للقوات المسلحة نقلها مع عفشها من منفذ الوديعة اليمني حتى عادت إلى أرض المملكة .

وفي التفاصيل ، فقد بدأت قصة المواطنة العالقة باليمن ببرقيات نجلها لولي العهد ووزير الداخلية وأمير نجران وسفير الملكة لدى اليمن ، ليتم التفاعل مباشرةً مع حالة المواطنة والتنسيق مع الأجهزة المختصة "حرس الحدود ، والجمارك ،والصحة " لعودة الأم التي ظلت لدى أقاربها في حضر موت بسبب إغلاق الحدود .

وبالفعل عادت المواطنة من حضر موت وعند وصولها النقطة اليمنية رفض الأمن السماح لها بالعبور ، حتى أبلغ الإبن الجهات المختصة وبعد دقائق سمح لها بالعبور داخل المنفذ عبر المصفحة العسكرية لإنهاء إجراتها في الجانب اليمني وتم إدخالها المنفذ السعودي .

كما قامت وزارة الصحة بإتمام الإجراءات الصحية لها وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف لمستشفى شرورة العام لعزلها اسبوعين وفقاً للإجراءات مع المتابعة الدقيقة من قبل الطب الوقائي .

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أحدث التعليقات

الحرربي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا إن شاء الله يكون عبره لمن لايرى نعمة الله علينا والأمن والأمان والعافيه ورغد العيش واللي تسمعه يقول طفشان أو طفش يجب عليه الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى الظاهره والباطنه
الحرربي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا إن شاء الله يكون عبره لمن لايرى نعمة الله علينا والأمن والأمان والعافيه ورغد العيش واللي تسمعه يقول طفشان أو طفش يجب عليه الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى الظاهره والباطنه
زائر
طيب .... والمفيد
ابو عمار
اوكي فعلا البيض قطور
زائر
دولي خف على نفسك وعلينا بهذا الرد وكانك سياسي محنك اهجد وخل عنك بس

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