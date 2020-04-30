بالفيديو.. اللاعب عبدالله عماد يخطف الانظار بمهارات إستعراضية في كرة القدم

وكالات (صدى):

كشف مقطع فيديو للاعب السوداني عبدالله عماد وهو يداعب كرة القدم بمهارة مذهلة خطفت الأنظار خلال الحجر الصحي.

وأظهر المقطع الذي نشره نادي برشلونة الإسباني على حسابه عبر "تويتر" المهارة الخاصة باللاعب والتي لا يقو عليها نجوم المستطيل الأخضر بقيمة قائد "البلوغرانا" ليونيل ميسي.

وعلقت الجماهير على التغريدة، مشيدة بقدرات الفتى السوداني الذهبي "22 سنة"، وجاء أبرزها من حساب يحمل اسم "فراع 3" بتساؤله: "ميسي شاف المقطع؟”، وطالب مشجع آخر “وحش السيادي”: “شيلوه "الى برشلونة" وإدونا سواريز لأهلي شندي (فريق سوداني)”، أما المشجع “حمد قرشي” فقال: “فخر العرب الحقيقي”، على شاكلة النجم المصري محمد صلاح الذي يحمل اللقب في الملاعب الإنجليزية والعالمية.