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بالفيديو.. كامل الخطي يتحدث عن تمجيد بعض اليساريين العرب لـ"جهيمان" ويكشف الدليل !

Time منذ 3 ساعات
Views 2297
Comment 1
بالفيديو.. كامل الخطي يتحدث عن تمجيد بعض اليساريين العرب لـ"جهيمان" ويكشف الدليل !

الرياض (صدى):
كشف الكاتب والباحث السياسي كامل الخطي على تمجيد بعض اليساريين العرب لـ"جهيمان " قائد عملية الهجوم على الحرم المكي عام 1979 م ، وتأييدهم له .

وقال " الخطي " خلال لقائه ببرنامج الليوان مع الإعلامي عبد الله المديفر على قناة "روتانا خليجية " أن قصيدة اليساري العراقي "مظفر النواب " أقوى دليل على دعم بعض التيار اليساري لـ ""جهيمان " .

وأشار إلى جزء من القصيدة المعروفة والتي قال فيها " لم يناصرك اليسار الغبي " ، إذ كان ينتظر المزيد من الدعم والنصرة لإجرام " جهيمان " وتعديه على الحرم المكي .

وأضاف أن الشاعر العراقي كان منتمي للشيوعيين ثم انشق عنهم وانضم لليساريين وكان باحثاً عن الثورة حتى وإن كانت في تلك الأفعال الإجرامية ، وهذا ليس حباً في حركة "جهيمان " وإنما كرهاً وعداواة للمملكة .

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أحدث التعليقات

الحرربي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا إن شاء الله يكون عبره لمن لايرى نعمة الله علينا والأمن والأمان والعافيه ورغد العيش واللي تسمعه يقول طفشان أو طفش يجب عليه الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى الظاهره والباطنه
الحرربي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا إن شاء الله يكون عبره لمن لايرى نعمة الله علينا والأمن والأمان والعافيه ورغد العيش واللي تسمعه يقول طفشان أو طفش يجب عليه الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى الظاهره والباطنه
زائر
طيب .... والمفيد
ابو عمار
اوكي فعلا البيض قطور
زائر
دولي خف على نفسك وعلينا بهذا الرد وكانك سياسي محنك اهجد وخل عنك بس

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