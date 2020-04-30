بالفيديو.. كامل الخطي يتحدث عن تمجيد بعض اليساريين العرب لـ"جهيمان" ويكشف الدليل !

الرياض (صدى):

كشف الكاتب والباحث السياسي كامل الخطي على تمجيد بعض اليساريين العرب لـ"جهيمان " قائد عملية الهجوم على الحرم المكي عام 1979 م ، وتأييدهم له .

وقال " الخطي " خلال لقائه ببرنامج الليوان مع الإعلامي عبد الله المديفر على قناة "روتانا خليجية " أن قصيدة اليساري العراقي "مظفر النواب " أقوى دليل على دعم بعض التيار اليساري لـ ""جهيمان " .

وأشار إلى جزء من القصيدة المعروفة والتي قال فيها " لم يناصرك اليسار الغبي " ، إذ كان ينتظر المزيد من الدعم والنصرة لإجرام " جهيمان " وتعديه على الحرم المكي .

وأضاف أن الشاعر العراقي كان منتمي للشيوعيين ثم انشق عنهم وانضم لليساريين وكان باحثاً عن الثورة حتى وإن كانت في تلك الأفعال الإجرامية ، وهذا ليس حباً في حركة "جهيمان " وإنما كرهاً وعداواة للمملكة .