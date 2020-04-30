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الأعداد السابقة للصحيفة

أبرز أساليب الإعدام التي نفذها " كيم " مع معارضيه

Time منذ ساعتين
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أبرز أساليب الإعدام التي نفذها " كيم " مع معارضيه

بيونغيانغ (صدى):
كشفت تقارير بريطانية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اعتاد قتل معارضيه على طريقة أفلام هوليوود، مستخدما أساليب متنوعة للإعدام.

وتنوعت أساليب كيم في قتل معارضيه بين المدافع المضادة للطائرات، وإلقاء المعارضين للكلاب الجائعة، واستخدام قاذفات اللهب، وحتى الأسماك القاتلة.

ويقول مدير دراسات آسيا في جمعية هنري جاكسون الدكتور " جون هيمينغز " ، إنه يصعب التحقق من تلك القصص، لكنه متأكد تماما من تقارير تفيد بإعدام المسؤولين بعد اجتماع كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام دون التوصل إلى اتفاق عام 2019.

وأكد أن كيم في ذلك الوقت كان غاضبا بشكل واضح، قائلا: " لذلك لا أشك في أن هناك عمليات تطهير والأشخاص لا زالوا يعاقبون، وقد يتم إرسالهم إلى معسكرات العمل أو قد يتم إعدامهم " .

وأضاف هيمينغز، أن الشخصيات مثل كيم يعتبرون عمليات التطهير "ممارسة ضرورية" للحفاظ على قبضتهم القاسية على السلطة، مشيرا إلى أنه يسير على خطى والده كيم جونج إيل.

وقال: " عندما وصل والده إلى السلطة قام بعمليات تطهير وقتل عدد من الأشخاص الذين ساعدوه في الارتقاء إلى السلطة " ، مضيفا أن حب كيم جونج إيل لأفلام هوليوود يبدو أنه ألهم ابنه العديد من أساليب الإعدام.

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أحدث التعليقات

ابو صابر
أتمنى الحزم بشدة مع أمثال هذه التصرفات بقوة وان لا يتم التساهل معه بلده اولى به يدق على خشمه من قبل مَن باعوا ارضهم له وان يكون عبرة لغيره ، حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل.
احمد
على اساس انه محتاجك ومحتاج متابعتك ياخي بطلو تخلف وحسد بارزاق العباد وذا الي ضيعكم يالمصرين
احمد
حسد وحقد وغيره بما رزقه الله هذا رزقه من ربنا وعادل تاريخ في الفن مين انت عشان تقيمه عجبك تابعه ماعجبك بلاش تطعن بحق الرجل وهل تعلم انه يعمل خير او لا عشان تحكم انه مايستاهل ذي الفلوس بصراحه الفقر الي انتم فيه يالمصرين بسبب حسدكم لبعض وكل واحد يبص في لقمه اخوه ومايقول اللهم ارزقني كما رزقته وبارك له فيما رزقته لانه تنقصكم الثقافه الدينيه والقناعه ويتملكم الجشع والطمع وعدم الرضا بما كتب وقسم الله
احمد
حسد وحقد وغيره بما رزقه الله هذا رزقه من ربنا وعادل تاريخ في الفن مين انت عشان تقيمه عجبك تابعه ماعجبك بلاش تطعن بحق الرجل وهل تعلم انه يعمل خير او لا عشان تحكم انه مايستاهل ذي الفلوس بصراحه الفقر الي انتم فيه يالمصرين بسبب حسدكم لبعض وكل واحد يبص في لقمه اخوه ومايقول اللهم ارزقني كما رزقته وبارك له فيما رزقته لانه تنقصكم الثقافه الدينيه والقناعه ويتملكم الجشع والطمع وعدم الرضا بما كتب وقسم الله
أبو كنان
لست معك أن الفار أفقد المتعة على العكس أنصف الفرق وخفف من الظلم وساعد الحكام والأسطورة ممكن يتكرر ويجي مثله مارادونا جاء ميسي ينافسه وربما تفوق عليه

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