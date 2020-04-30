أبرز أساليب الإعدام التي نفذها " كيم " مع معارضيه

بيونغيانغ (صدى):

كشفت تقارير بريطانية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اعتاد قتل معارضيه على طريقة أفلام هوليوود، مستخدما أساليب متنوعة للإعدام.

وتنوعت أساليب كيم في قتل معارضيه بين المدافع المضادة للطائرات، وإلقاء المعارضين للكلاب الجائعة، واستخدام قاذفات اللهب، وحتى الأسماك القاتلة.

ويقول مدير دراسات آسيا في جمعية هنري جاكسون الدكتور " جون هيمينغز " ، إنه يصعب التحقق من تلك القصص، لكنه متأكد تماما من تقارير تفيد بإعدام المسؤولين بعد اجتماع كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام دون التوصل إلى اتفاق عام 2019.

وأكد أن كيم في ذلك الوقت كان غاضبا بشكل واضح، قائلا: " لذلك لا أشك في أن هناك عمليات تطهير والأشخاص لا زالوا يعاقبون، وقد يتم إرسالهم إلى معسكرات العمل أو قد يتم إعدامهم " .

وأضاف هيمينغز، أن الشخصيات مثل كيم يعتبرون عمليات التطهير "ممارسة ضرورية" للحفاظ على قبضتهم القاسية على السلطة، مشيرا إلى أنه يسير على خطى والده كيم جونج إيل.

وقال: " عندما وصل والده إلى السلطة قام بعمليات تطهير وقتل عدد من الأشخاص الذين ساعدوه في الارتقاء إلى السلطة " ، مضيفا أن حب كيم جونج إيل لأفلام هوليوود يبدو أنه ألهم ابنه العديد من أساليب الإعدام.

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