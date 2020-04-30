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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور..وصول 4 رحلات إلى مطاري الرياض والدمام

Time منذ 4 ساعات
Views 2150
بالصور..وصول 4 رحلات إلى مطاري الرياض والدمام

الرياض (صدى):
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولى الرحلات القادمة من العاصمة الأردنية عمّان ومن العاصمة اليابانية طوكيو ومن مدينة فرانكفورت الألمانية، كما وصلت إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام أولى الرحلات القادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة، وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.

وفور وصول المواطنين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام عبر رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية، طبقت جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها، حيث يتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة اتخذت هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب والانتشار داخل صالات السفر، إضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الإركاب.

وقامت وزارة الصحة بتخصيص نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة تفتيش الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) على الأقل بين موظف الجمارك والراكب، كما سيتم مساعدة الركاب في منطقة مناولة الأمتعة، وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم، حيث يتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوماً بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو صابر
أتمنى الحزم بشدة مع أمثال هذه التصرفات بقوة وان لا يتم التساهل معه بلده اولى به يدق على خشمه من قبل مَن باعوا ارضهم له وان يكون عبرة لغيره ، حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل.
احمد
على اساس انه محتاجك ومحتاج متابعتك ياخي بطلو تخلف وحسد بارزاق العباد وذا الي ضيعكم يالمصرين
احمد
حسد وحقد وغيره بما رزقه الله هذا رزقه من ربنا وعادل تاريخ في الفن مين انت عشان تقيمه عجبك تابعه ماعجبك بلاش تطعن بحق الرجل وهل تعلم انه يعمل خير او لا عشان تحكم انه مايستاهل ذي الفلوس بصراحه الفقر الي انتم فيه يالمصرين بسبب حسدكم لبعض وكل واحد يبص في لقمه اخوه ومايقول اللهم ارزقني كما رزقته وبارك له فيما رزقته لانه تنقصكم الثقافه الدينيه والقناعه ويتملكم الجشع والطمع وعدم الرضا بما كتب وقسم الله
احمد
حسد وحقد وغيره بما رزقه الله هذا رزقه من ربنا وعادل تاريخ في الفن مين انت عشان تقيمه عجبك تابعه ماعجبك بلاش تطعن بحق الرجل وهل تعلم انه يعمل خير او لا عشان تحكم انه مايستاهل ذي الفلوس بصراحه الفقر الي انتم فيه يالمصرين بسبب حسدكم لبعض وكل واحد يبص في لقمه اخوه ومايقول اللهم ارزقني كما رزقته وبارك له فيما رزقته لانه تنقصكم الثقافه الدينيه والقناعه ويتملكم الجشع والطمع وعدم الرضا بما كتب وقسم الله
أبو كنان
لست معك أن الفار أفقد المتعة على العكس أنصف الفرق وخفف من الظلم وساعد الحكام والأسطورة ممكن يتكرر ويجي مثله مارادونا جاء ميسي ينافسه وربما تفوق عليه

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