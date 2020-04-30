بالفيديو..كامل الخطي يكشف تفاصيل أول عمل يساري منظم في المملكة

الرياض (صدى):

كشف لكاتب والباحث كامل الخطي، تفاصيل أول عمل يساري منظم في المملكة، مؤكدًا أنه كان إضراب عمال أرامكو عام 1953م.

وقال الخطي خلال برنامج " الليوان " ،إن هذا الإضراب لم يكن حراكا سياسيا، بل نقابيا حقوقيا بحتا، ثم تم التسييس فيما بعد، مشيرا إلى أنه كان وراء الإضراب اللجنة العمالية، والتي كان رئيسها عبد العزيز السنيد.

وعن تفاصيل نشأة اللجنة العمالية، قال الخطي: " أرامكو خلقت نظام فصل عنصري في مناطق صناعة النفط، فيما يخص المسكن والتعليم والرواتب، وغيرها، وتم تحذيرهم من أن ذلك سيكون بيئة للأفكار اليسارية " .

وأضاف: " بالفعل هذه البيئة جعلت العمال يشعرون بالظلم ويبحثون عن المساواة، ووسط هذا الجو وجدوا أن الأفكار اليسارية أداة لتمكنهم من تحقيق مطالبهم فنشأت فكرة الحاجة لإنشاء اللجنة العمالية وهي التي قادت هذا الإضراب الكبير عام 1953م " .