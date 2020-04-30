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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..كامل الخطي يكشف تفاصيل أول عمل يساري منظم في المملكة

Time منذ ساعة
Views 1962
بالفيديو..كامل الخطي يكشف تفاصيل أول عمل يساري منظم في المملكة

الرياض (صدى):
كشف لكاتب والباحث كامل الخطي، تفاصيل أول عمل يساري منظم في المملكة، مؤكدًا أنه كان إضراب عمال أرامكو عام 1953م.

وقال الخطي خلال برنامج " الليوان " ،إن هذا الإضراب لم يكن حراكا سياسيا، بل نقابيا حقوقيا بحتا، ثم تم التسييس فيما بعد، مشيرا إلى أنه كان وراء الإضراب اللجنة العمالية، والتي كان رئيسها عبد العزيز السنيد.

وعن تفاصيل نشأة اللجنة العمالية، قال الخطي: " أرامكو خلقت نظام فصل عنصري في مناطق صناعة النفط، فيما يخص المسكن والتعليم والرواتب، وغيرها، وتم تحذيرهم من أن ذلك سيكون بيئة للأفكار اليسارية " .

وأضاف: " بالفعل هذه البيئة جعلت العمال يشعرون بالظلم ويبحثون عن المساواة، ووسط هذا الجو وجدوا أن الأفكار اليسارية أداة لتمكنهم من تحقيق مطالبهم فنشأت فكرة الحاجة لإنشاء اللجنة العمالية وهي التي قادت هذا الإضراب الكبير عام 1953م " .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من باع وطنه فلا حسافة عليه ابدا ابدا ابدا. الله عز وجل امرنا باننا نحافظ على وطننا التي فيها المسجد الحرام شرف الله وبه مسجد نبيه الذي اصطفاه اللهم صل وسلم عليه وبه المقدسات الدينية ولم يامرنا بان نهاجم وطننا او نخرج على ولاة امرنا او نرهب احدا. فكلنا على قول واحد باذن الله : الله ثم المليك والوطن الله يحفظ لنا حكامنا آل سعود ويحفظ رجال الامن البواسل ويحفظ وطننا وشعبنا في كل منطقة وكلنا خداما لهذا الوطن فهو الاستقرار والحياة والراحة والطمأنينة. الحمدلله على نعمة السعودية وارض الله المباركة 🤲🇸🇦💚🌹
حسان
لوحة جميلة في مكان جميل ماشاء الله تبارك الله حفظ الله سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان وامده بالصحة والعافية 🇸🇦 .
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
اجل يلعب على من
اقرطوة وسيلة قضية انتحار
ابو وليد
البرفسور احمد قلت اللي ودي اقوله الفلاطزه ينطبق عليهم اذا انت اكرمت الكريم ملكته واذا انت اكرمت الحمار نهق

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