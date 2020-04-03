أهالي قرية مصابة بكورونا يخرجون في مسيرة!

القاهرة (صدى):

أحدث عزل قرية مصرية بالكامل جدلا واسعا بعد المسيرات الليلية التي قام بها سكان قرية الهياتم بالمحلة الكبرى.

وضمت المسيرة عشرات الشباب الذين رددوا هتافات تنتقد تقديم المساعدات الغذائية لهم، من قبل مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بجانب التعبير عن رفضهم قرار عزل القرية، بعد تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.

وعبر عدد كبير من سكان القرية عن تخوفهم الشديد من تفاقم أزمة انتشار الوباء بالقرية بشكل سريع في ظل عدم الالتزام بقرار العزال المنزلي، لا سيما بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في القرية إلى 10 حالات.

ومن جهته، حذر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من خطورة الوضع الصحي بقرية الهياتم، إن الوضع ليس خطيراً، مبينا أن تطهير القرية 6 مرات، خلال الأيام الماضية بجانب إدخال مواد تموينية إلى القرية تكفي لمدة 15 يوماً، فضلاً عن السماح بدخول الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.