نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

أهالي قرية مصابة بكورونا يخرجون في مسيرة!

Time منذ 15 دقيقة
Views 361
أهالي قرية مصابة بكورونا يخرجون في مسيرة!

القاهرة (صدى):
أحدث عزل قرية مصرية بالكامل جدلا واسعا بعد المسيرات الليلية التي قام بها سكان قرية الهياتم بالمحلة الكبرى.

وضمت المسيرة عشرات الشباب الذين رددوا هتافات تنتقد تقديم المساعدات الغذائية لهم، من قبل مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بجانب التعبير عن رفضهم قرار عزل القرية، بعد تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.

وعبر عدد كبير من سكان القرية عن تخوفهم الشديد من تفاقم أزمة انتشار الوباء بالقرية بشكل سريع في ظل عدم الالتزام بقرار العزال المنزلي، لا سيما بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في القرية إلى 10 حالات.

ومن جهته، حذر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من خطورة الوضع الصحي بقرية الهياتم، إن الوضع ليس خطيراً، مبينا أن تطهير القرية 6 مرات، خلال الأيام الماضية بجانب إدخال مواد تموينية إلى القرية تكفي لمدة 15 يوماً، فضلاً عن السماح بدخول الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

abdul
ياحليلك يا زولة! علّميها عن الدخان السوداني لهذه الفنانة الكويتية.
abdul
حتي الاسد ، موَّتوا أسديّته. ممكن بيشرّبوه ماء ممزوجا بالفلورايد. حسبي الله عليهم وعلي كل من كبّ الفلورايد علي الماء الطهور.
abdul
واااو ! المناضل الايرلندي بابِي سانْدْس - اطول معمّر عند المُضرِبين عن الطعام عاش ٦٦ يوما قبل وفاته. وهذه المرأة ضربت الرقم القياسي تقريبا ٥ اضعاف ما عاشه bobbie sands. يا صدي تري بعض الناس يدّعون صايمين وماهم بصايمين. وهناك من يدخلون المطاعم في رمضان من الباب الخلفي، و لا رأينا ولكن بما سمعنا. ههههه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مره👌😥😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انشهد😂

أخر الأخبار

عادل التويجري : الهلال هو زعيم القارة الآسيوية
عادل التويجري : الهلال هو زعيم القارة الآسيوية
Time منذ 43 ثانية Views 74
ناصر الجديع : الإتحاد الآسيوي يحتاج تسجل موقف ويحتاج " عين حمراء "
ناصر الجديع : الإتحاد الآسيوي يحتاج تسجل موقف ويحتاج " عين حمراء "
Time منذ دقيقتين Views 85
القبض على سائق دهس رجلي أمن بالرياض (صور)
القبض على سائق دهس رجلي أمن بالرياض (صور)
Time منذ دقيقتين Views 1110
أحمد الشمراني : تاريخ ماجد عبدالله هو الافضل عربياً
أحمد الشمراني : تاريخ ماجد عبدالله هو الافضل عربياً
Time منذ 3 دقائق Views 128
أهالي قرية مصابة بكورونا يخرجون في مسيرة!
أهالي قرية مصابة بكورونا يخرجون في مسيرة!
Time منذ 15 دقيقة Views 361
تمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل
تمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل
Time منذ 24 دقيقة Views 1534
"فيفا" يؤجل تصفيات كأس العالم لأجل غير مسمى
"فيفا" يؤجل تصفيات كأس العالم لأجل غير مسمى
Time منذ 32 دقيقة Views 1316
كورونا يصيب نجل الفنانة جوليا بطرس 
كورونا يصيب نجل الفنانة جوليا بطرس 
Time منذ 34 دقيقة Views 1265
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يحذر من الحلاقين المتجولين
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يحذر من الحلاقين المتجولين
Time منذ 55 دقيقة Views 1496
وفاة مطربة تركية بعد إضرابها عن الطعام 288 يومًا
وفاة مطربة تركية بعد إضرابها عن الطعام 288 يومًا
Time منذ ساعة Views 1410