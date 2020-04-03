بعد دعم القطاع الخاص " شكرًا الملك سلمان نحبك "

نايف السالم (صدى):

أعرب عدد من المواطنين، عن حبهم وفخرهم بأنهم ينتمون إلى المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله " .

يأتي ذلك بعد الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد قراره برصد مبلغًا لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ويتأكد يومًا بعد يوم للمواطنين أنهم الاهتمام الأول والأولوية لمليكهم "حفظه الله "، وذلك ليس اقتصاديًا فقط وإنما صحيًا وأمنيًا واجتماعيًا أيضًا.

ودشّن المواطنين وسم "شكرًا الملك سلمان نحبك "، للتعبير عن حبهم لمليكهم، داعين الله أن يحفظه ويطيل عُمره ويكشف غمة "كورونا" عنهم.

وأمر خادم الحرمين الشريفين اليوم بصرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.