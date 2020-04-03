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الأعداد السابقة للصحيفة

بعد دعم القطاع الخاص " شكرًا الملك سلمان نحبك "

Time منذ ساعة
Views 1521
بعد دعم القطاع الخاص " شكرًا الملك سلمان نحبك "

نايف السالم (صدى):
أعرب عدد من المواطنين، عن حبهم وفخرهم بأنهم ينتمون إلى المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله " .

يأتي ذلك بعد الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد قراره برصد مبلغًا لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ويتأكد يومًا بعد يوم للمواطنين أنهم الاهتمام الأول والأولوية لمليكهم "حفظه الله "، وذلك ليس اقتصاديًا فقط وإنما صحيًا وأمنيًا واجتماعيًا أيضًا.

ودشّن المواطنين وسم "شكرًا الملك سلمان نحبك "، للتعبير عن حبهم لمليكهم، داعين الله أن يحفظه ويطيل عُمره ويكشف غمة "كورونا" عنهم.

وأمر خادم الحرمين الشريفين اليوم بصرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

abdul
ياحليلك يا زولة! علّميها عن الدخان السوداني لهذه الفنانة الكويتية.
abdul
حتي الاسد ، موَّتوا أسديّته. ممكن بيشرّبوه ماء ممزوجا بالفلورايد. حسبي الله عليهم وعلي كل من كبّ الفلورايد علي الماء الطهور.
abdul
واااو ! المناضل الايرلندي بابِي سانْدْس - اطول معمّر عند المُضرِبين عن الطعام عاش ٦٦ يوما قبل وفاته. وهذه المرأة ضربت الرقم القياسي تقريبا ٥ اضعاف ما عاشه bobbie sands. يا صدي تري بعض الناس يدّعون صايمين وماهم بصايمين. وهناك من يدخلون المطاعم في رمضان من الباب الخلفي، و لا رأينا ولكن بما سمعنا. ههههه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مره👌😥😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انشهد😂

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