بدء التحقيق مع مواطن تلفظ على رجال الأمن وعرض عليهم رشوة

حفر الباطن (صدى):

باشرت الدائرة المختصة، التحقيق مع مواطن بمحافظة حفر الباطن كان يتلفظ على رجال الأمن، إثر مخالفته لأمر منع التجول، وعرض مقابلًا على سبيل الرشوة لمن يقوم بإلغاء هذه المخالفة.

وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الدائرة المختصة باشرت إجراءات التحقيق استنادًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية مع المواطن.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم.

وطالب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأيًا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع.