النائب العام: أمر خادم الحرمين بدعم القطاع الخاص إدارة إنسانية واقتصادية

الرياض (صدى):

علق النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، بدعم القطاع الخاص.

وقال النائب العام: " أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف٩ مليارات ريال تعويضاً لأكثر من ١.٢ مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا إدارة رائدة عالمياً على المستوى الإنساني والاقتصادي والمعيشي بما يضمن سبل الحياة الكريمة في أصعب الظروف وأحلكها".

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًّا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.