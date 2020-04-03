رسميًا بايرن ميونيخ يمدد عقده هانز فليك

وكالات (صدى):

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الجمعة، عن تمديد عقده مع مدربه المؤقت هانز فليك، حتى عام 2023، ليصبح مدرباً دائماً للفريق البافاري بشكل رسمي.

وصرح كارل-هاينز رومنيجه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، أن "بايرن ميونيخ راضٍ تمامًا عن عمل هانز فليك، مشيرًا إلى أن الفريق تطور بصورة كبيرة تحت قيادته، ويقدم كرة قدم جذابة وهذا انعكس على النتائج التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأضاف: "نحن الفريق الوحيد الذي لا يزال ينافس في ثلاث بطولات".

وتولى فليك (55 عاما) المسؤولية في نوفمبر الماضي خلفاً للمدرب نيكو كوفاتش، ونجح في إعادة البايرن إلى هيمنته المحلية وتصدر الدوري الألماني، لينافس بقوة على إحراز لقبه الثامن على التوالي من الدوري الألماني (البوندسليجا).

ويعتلي بايرن ميونيخ صدارة البوندسليجا بفارق 4 نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، إلا أن النشاط الكروي تم تعليقه في ألمانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.