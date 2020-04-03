نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

رسميًا بايرن ميونيخ يمدد عقده هانز فليك

Time منذ 13 دقيقة
Views 1197
رسميًا بايرن ميونيخ يمدد عقده هانز فليك

وكالات (صدى):
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الجمعة، عن تمديد عقده مع مدربه المؤقت هانز فليك، حتى عام 2023، ليصبح مدرباً دائماً للفريق البافاري بشكل رسمي.

وصرح كارل-هاينز رومنيجه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، أن "بايرن ميونيخ راضٍ تمامًا عن عمل هانز فليك، مشيرًا إلى أن الفريق تطور بصورة كبيرة تحت قيادته، ويقدم كرة قدم جذابة وهذا انعكس على النتائج التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأضاف: "نحن الفريق الوحيد الذي لا يزال ينافس في ثلاث بطولات".

وتولى فليك (55 عاما) المسؤولية في نوفمبر الماضي خلفاً للمدرب نيكو كوفاتش، ونجح في إعادة البايرن إلى هيمنته المحلية وتصدر الدوري الألماني، لينافس بقوة على إحراز لقبه الثامن على التوالي من الدوري الألماني (البوندسليجا).

ويعتلي بايرن ميونيخ صدارة البوندسليجا بفارق 4 نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، إلا أن النشاط الكروي تم تعليقه في ألمانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الحنسات تاج راسك ويدوسو على ركبتك بالجزمه يا فصعه... فش ابيش عندك كم وحده من جماعتك يشتغلو شغالات عندنا بالكبيله..؟ بدكوش تاكول هم بالمصاري...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
جربي حطي كبسةالدجاج وشي فوق الرز بملوخيه ولاباميه يطلع للأكل طعم ثاني 😋
عبدالرحمن
وش استفدنا يوم وصل فوق ١٠٠ دولار كله مثل بعضه
ابوبدر
انتم ما تدرون ان الدجالين كثر وانهم يبدون يطلغون باوقات الازمات علشان يضحكون على الاغبياء وياحذون فلوسهم وياكم من دول غربية وعربية يصدقون ويتفائلون بكلام هالخبل وامثاله.
شرحبيل
فعلا هو قال الحقيقه ليش تكذبون الرجال

أخر الأخبار

مقطع نادر للملك عبدالعزيز أثناء تناوله القهوة مع أخوه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن 
مقطع نادر للملك عبدالعزيز أثناء تناوله القهوة مع أخوه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن 
Time منذ 6 دقائق Views 1239
سر مروان الحمار
سر مروان الحمار
Time منذ 7 دقائق Views 155
رسميًا بايرن ميونيخ يمدد عقده هانز فليك
رسميًا بايرن ميونيخ يمدد عقده هانز فليك
Time منذ 13 دقيقة Views 1197
مواطنة مصابة بالفيروس تروي يوميات أسرتها في الحجر الصحي بالطائف (فيديو)
مواطنة مصابة بالفيروس تروي يوميات أسرتها في الحجر الصحي بالطائف (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1698
بالفيديو.. ضبط عمالة وافدة تنقل وتخزن معقمات مجهولة المصدر
بالفيديو.. ضبط عمالة وافدة تنقل وتخزن معقمات مجهولة المصدر
Time منذ 34 دقيقة Views 1491
عطيف يقترب من بدء برنامجه التأهيلي
عطيف يقترب من بدء برنامجه التأهيلي
Time منذ 40 دقيقة Views 1366
بالفيديو.. الزبن يوضح تفاصيل تدشين الصندوق المجتمعي لمواجهة الفيروس المستجد
بالفيديو.. الزبن يوضح تفاصيل تدشين الصندوق المجتمعي لمواجهة الفيروس المستجد
Time منذ 47 دقيقة Views 1352
أحمد منصور تحكُمه المصالح " السيسي يتباهى وأرودغان لا "
أحمد منصور تحكُمه المصالح " السيسي يتباهى وأرودغان لا "
Time منذ 53 دقيقة Views 1818
أمطار على منطقة نجران
أمطار على منطقة نجران
Time منذ 58 دقيقة Views 1435
اختبار للعروس بالطبخ قدام اهل زوجها .. بداية شر
اختبار للعروس بالطبخ قدام اهل زوجها .. بداية شر
Time منذ ساعة Views 672