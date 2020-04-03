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الأعداد السابقة للصحيفة

أحمد منصور تحكُمه المصالح " السيسي يتباهى وأرودغان لا "

Time منذ 53 دقيقة
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أحمد منصور تحكُمه المصالح " السيسي يتباهى وأرودغان لا "

نايف القزيز (صدى):
يُناقض إعلاميو قناة الجزيرة القطرية بوق نظام الحمدين، أنفسهم بانتقاد سلوك حكومي في دولة والإشادة بنفس السلوك في دولة أخرى، فلا مبدأ يحكمهم وإنما المصالح فقط.

وفي هذا الإطار، انتقد أحمد منصور قيام الحكومة المصرية بإرسال طائرة مساعدات طبية إلى إيطاليا للوقوف بجانبها في أزمة اجتياح فيروس كورونا لها، واصفًا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه يتباهى بذلك، في حين يرتفع أعداد الإصابة بالفيروس في مصر.

وعلى جانب آخر، أشاد "منصور" بنفس السلوك الذي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذ أرسل مساعدات كبيرة إلى إيطاليا، معتبرًا أن فيروس كورونا سيُغير التحالفات والعلاقات الإقليمية.

يأتي ذلك على الرغم من وصول عدد المصابين في تركيا 21 ألف حالة، وفي مصر لم يتخطى الألف حالة بعد بفضل الله "تعالى".

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الحنسات تاج راسك ويدوسو على ركبتك بالجزمه يا فصعه... فش ابيش عندك كم وحده من جماعتك يشتغلو شغالات عندنا بالكبيله..؟ بدكوش تاكول هم بالمصاري...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
جربي حطي كبسةالدجاج وشي فوق الرز بملوخيه ولاباميه يطلع للأكل طعم ثاني 😋
عبدالرحمن
وش استفدنا يوم وصل فوق ١٠٠ دولار كله مثل بعضه
ابوبدر
انتم ما تدرون ان الدجالين كثر وانهم يبدون يطلغون باوقات الازمات علشان يضحكون على الاغبياء وياحذون فلوسهم وياكم من دول غربية وعربية يصدقون ويتفائلون بكلام هالخبل وامثاله.
شرحبيل
فعلا هو قال الحقيقه ليش تكذبون الرجال

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