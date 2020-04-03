أحمد منصور تحكُمه المصالح " السيسي يتباهى وأرودغان لا "

نايف القزيز (صدى):

يُناقض إعلاميو قناة الجزيرة القطرية بوق نظام الحمدين، أنفسهم بانتقاد سلوك حكومي في دولة والإشادة بنفس السلوك في دولة أخرى، فلا مبدأ يحكمهم وإنما المصالح فقط.

وفي هذا الإطار، انتقد أحمد منصور قيام الحكومة المصرية بإرسال طائرة مساعدات طبية إلى إيطاليا للوقوف بجانبها في أزمة اجتياح فيروس كورونا لها، واصفًا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه يتباهى بذلك، في حين يرتفع أعداد الإصابة بالفيروس في مصر.

وعلى جانب آخر، أشاد "منصور" بنفس السلوك الذي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذ أرسل مساعدات كبيرة إلى إيطاليا، معتبرًا أن فيروس كورونا سيُغير التحالفات والعلاقات الإقليمية.

يأتي ذلك على الرغم من وصول عدد المصابين في تركيا 21 ألف حالة، وفي مصر لم يتخطى الألف حالة بعد بفضل الله "تعالى".