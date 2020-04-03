أمطار على منطقة نجران

نجران (صدى):

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران, شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظات خباش وبدر الجنوب ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وعاكفة وهدادة والأجزاء المجاورة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.