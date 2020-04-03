بالفيديو.. الزبن يوضح تفاصيل تدشين الصندوق المجتمعي لمواجهة الفيروس المستجد

علي القحطاني (صدى):

تحدث سليمان الزبن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عن تفاصيل تدشين الصندوق المجتمعي لمواجهة فايروس كورونا.

وقال الزبن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا " إن الصندوق المجتمعي لمواجهة الفيروس سيكون برأس مال يبلغ 500 مليون ريال.

وأوضح الزبن أن الصندوق المجتمعي لمواجهة جائحة كورونا لأجل القطاع الغير ربحي بتنفيذ المبادرات على كافة الأصعدة ولتلبية احتياجات المناطق ثقافيا وتوعويا وإغاثيا لتغطية جميع الاحتياجات في كافة المناطق.

ولفت إلى أن الصندوق لديه استجابة من المجتمع والكل متفاعل للمشاركة الاجتماعية، مردفا أن الأنشطة التي يقدمها الصندوق للمجتمع تتطلب منا المشاركة لسد احتياجاتها ولدينا مجالس جمعيات في كل المناطق لحصر جميع المبادرات سواء إغاثية أو توعوية.