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الأعداد السابقة للصحيفة

استمرار البحث عن مفقود الدهناء

Time منذ ساعة
Views 1809
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استمرار البحث عن مفقود الدهناء

حمود العنزي (صدى):
واصلت فرق الأنقاذ، اليوم، البحث عن مفقود الدهناء، نايف البقمي، حيث تم العثور على مركبته، فيما لم يتم العثور عليه.

ومن المقرر أن يواصل فريق إنجاد للبحث والإنقاذ استئناف عملية البحث غدًا بعد الفجر.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الحنسات تاج راسك ويدوسو على ركبتك بالجزمه يا فصعه... فش ابيش عندك كم وحده من جماعتك يشتغلو شغالات عندنا بالكبيله..؟ بدكوش تاكول هم بالمصاري...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
جربي حطي كبسةالدجاج وشي فوق الرز بملوخيه ولاباميه يطلع للأكل طعم ثاني 😋
عبدالرحمن
وش استفدنا يوم وصل فوق ١٠٠ دولار كله مثل بعضه
ابوبدر
انتم ما تدرون ان الدجالين كثر وانهم يبدون يطلغون باوقات الازمات علشان يضحكون على الاغبياء وياحذون فلوسهم وياكم من دول غربية وعربية يصدقون ويتفائلون بكلام هالخبل وامثاله.
شرحبيل
فعلا هو قال الحقيقه ليش تكذبون الرجال

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