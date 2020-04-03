استمرار البحث عن مفقود الدهناء

حمود العنزي (صدى):

واصلت فرق الأنقاذ، اليوم، البحث عن مفقود الدهناء، نايف البقمي، حيث تم العثور على مركبته، فيما لم يتم العثور عليه.

ومن المقرر أن يواصل فريق إنجاد للبحث والإنقاذ استئناف عملية البحث غدًا بعد الفجر.