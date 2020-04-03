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الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالرزاق حمدالله تمرّد على "رينارد" قبل استبعاده من بطولة أفريقيا

Time منذ 18 دقيقة
Views 1324
عبدالرزاق حمدالله تمرّد على "رينارد" قبل استبعاده من بطولة أفريقيا

نواف السالم (صدى):
أزاح المغربي فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الستار عن تفاصيل جديدة بشأن خلافه مع مواطنه عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر، قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وصرّح بأن "حمدالله" لم يلتزم بتعليمات المدرب آنذاك الفرنسي هيرفي رينارد، ليقرر الأخير استبعاده من القائمة المشاركة في البطولة.

وقال فجر: “ في ودية جامبيا قبل البطولة، اختار رينارد، حمد الله ضمن التشكيل الاحتياطي، وبعد خروج زياش، كلفني المدرب الفرنسي بتسديد ركلة الجزاء، وبعدها يأتي حمد الله في ترتيب القائمة ” .

وأضاف : “ تقدمت للتسديد وقلت لحمد الله إنها تعليمات المدرب، لم يتفهم الوضع على ما يبدو؛ لأنه مهاجم يرغب دائمًا في هز الشباك باستمرار ” .

يذكر أن المغرب كان قد ودع البطولة التي أقيمت في مصر من دور ثمن النهائي، وذلك بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد منتخب بنين.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كيف مع الرز
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبسه بشار راح تعجبك😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحجر طلع مواهب الرقاله😊😂يعني رمضان وهم جاهزين لكن الله يعين الست على تنظيف المطبخ عقبهم😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
دامها مو ثعابين😭 تهون😊😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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