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تركي آل الشيخ: ليس لي علاقة بأحمد فتحي أو بنادي بيراميدز

Time منذ 43 دقيقة
Views 1521
تركي آل الشيخ: ليس لي علاقة بأحمد فتحي أو بنادي بيراميدز

ماجد محمد (صدى):
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، حقيقة علاقته بأحمد فتحي، وأنه وراء تركه النادي الأهلي المصري.

وكانت صورة متداولة لأحمد فتحي مع إدارة بيراميدز وراء تلك الأنباء، ليرد تركي آل الشيخ قائلًا: " الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي أي صلة بنادي بيراميدز منذ أن قمت ببيعه ".

وترك أحمد فتحي النادي الأهلي المصري، فيما أفادت تقارير بأنه تعاقد مع نادي بيراميدز، بعدما قضى اللاعب 12 عامًا داخل جدران القلعة الحمراء.

ووجه آل الشيخ رسالة لجماهير الأهلي، قائلا: " انتم عارفين سبب ابتعادي الفتره اللي فاتت، لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها ".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كيف مع الرز
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبسه بشار راح تعجبك😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحجر طلع مواهب الرقاله😊😂يعني رمضان وهم جاهزين لكن الله يعين الست على تنظيف المطبخ عقبهم😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
دامها مو ثعابين😭 تهون😊😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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