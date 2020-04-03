تركي آل الشيخ: ليس لي علاقة بأحمد فتحي أو بنادي بيراميدز

ماجد محمد (صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، حقيقة علاقته بأحمد فتحي، وأنه وراء تركه النادي الأهلي المصري.

وكانت صورة متداولة لأحمد فتحي مع إدارة بيراميدز وراء تلك الأنباء، ليرد تركي آل الشيخ قائلًا: " الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي أي صلة بنادي بيراميدز منذ أن قمت ببيعه ".

وترك أحمد فتحي النادي الأهلي المصري، فيما أفادت تقارير بأنه تعاقد مع نادي بيراميدز، بعدما قضى اللاعب 12 عامًا داخل جدران القلعة الحمراء.

ووجه آل الشيخ رسالة لجماهير الأهلي، قائلا: " انتم عارفين سبب ابتعادي الفتره اللي فاتت، لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها ".

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