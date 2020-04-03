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مستشفى القطيف المركزي يقرر إلغاء استخدام التصاريح الورقية لموظفيه 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1381
مستشفى القطيف المركزي يقرر إلغاء استخدام التصاريح الورقية لموظفيه 

القطيف (صدى):
ألغى مستشفى القطيف المركزي استخدام التصاريح الورقية لموظفيه، وجاء ذلك بعد قرار وزارة الداخلية الجديد القاضي بتقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً.

ويأتي ذلك اعتباراً من يوم الجمعة 10/8/1441هـ الموافق 3أبريل 2020م وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود.

وقررت إدارة مستشفى القطيف المركزي، بعدم استخدام التصاريح الورقية، وذلك بعد وضع آلية جديدة من قبل وزارة الداخلية لمنح تصاريح التجول خلال فترة منع التجول.

وجاء في القرار، بتقديم موعد مغادرة الموظفين في المستشفى ليكون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويستثنى من ذلك العاملون بنظام الورديات والذي تتطلب مصلحة العمل استمرارهم مع اتخاذ ما يلزم جراء عدم تعطل الخدمة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كيف مع الرز
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبسه بشار راح تعجبك😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحجر طلع مواهب الرقاله😊😂يعني رمضان وهم جاهزين لكن الله يعين الست على تنظيف المطبخ عقبهم😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
دامها مو ثعابين😭 تهون😊😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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