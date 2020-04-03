«الصحة» تبدأ في استخدام دواء لعلاج مرضى «كورونا»

الرياض (صدى):

بدأت وزارة الصحة، في استخدام دواء " هيدروكسي كلوركين " لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد وجّه بتطبيق بروتوكول علاج الملاريا في علاج فيروس "كورونا" في المستشفيات باستخدام دواء "هيدروكسي كلوركين".

وصرّح بأن "أولوية الأبحاث الصحية العالمية هي إيجاد اللقاح للوقاية من المرض والعلاج، وحتى الآن لا يوجد أي علاج أو لقاح اكتشف، سمعنا الكثير ولم نجد أي شيء مثبت".

وتابع: " ويقال إن علاج الملاريا ونوعا من المضادات تساهم في تخفيف آثار المرض، وبدأنا تطبيق هذا البروتوكول الطبي على المصابين الذين يتناسب معهم هذا العلاج ونأمل أن يكون له أثر، ولا زلنا في البداية ".