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الأعداد السابقة للصحيفة

مطالبات لقطر بحماية العمال الوافدين

Time منذ ساعتين
Views 1463
مطالبات لقطر بحماية العمال الوافدين

نايف القزيز (صدى):
أصدرت 16 منظمة غير حكومية، بيانًا تُطالب فيه النظام القطري بتوفير حماية ملائمة للعمال الوافدين ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت "صدى" تقاريرًا عن الأوضاع المذرية للعمالة الوافدة في قطر، إذ أصيب عاملان بمشروعات كأس العالم في قطر، بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يصر فيه النظام القطري على المكابرة والتجاهل، غير مباليًا بأرواح العمال أو الشعب ذاته.

كما فضح أحد العاملين في قطر، قيام النظام القطري بحجزهم في أماكن تفتقذ لكل المقومات الطبية والحياتية، باعتبار أنه إجراءًا إحترازيًا.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن العمال الأجانب في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس، لكن لنظام " الحمدين " أذن من طين وأذن من عجين وكأن الأمر لا يعنيه.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كيف مع الرز
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبسه بشار راح تعجبك😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحجر طلع مواهب الرقاله😊😂يعني رمضان وهم جاهزين لكن الله يعين الست على تنظيف المطبخ عقبهم😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
دامها مو ثعابين😭 تهون😊😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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