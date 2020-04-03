مطالبات لقطر بحماية العمال الوافدين

نايف القزيز (صدى):

أصدرت 16 منظمة غير حكومية، بيانًا تُطالب فيه النظام القطري بتوفير حماية ملائمة للعمال الوافدين ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت "صدى" تقاريرًا عن الأوضاع المذرية للعمالة الوافدة في قطر، إذ أصيب عاملان بمشروعات كأس العالم في قطر، بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يصر فيه النظام القطري على المكابرة والتجاهل، غير مباليًا بأرواح العمال أو الشعب ذاته.

كما فضح أحد العاملين في قطر، قيام النظام القطري بحجزهم في أماكن تفتقذ لكل المقومات الطبية والحياتية، باعتبار أنه إجراءًا إحترازيًا.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن العمال الأجانب في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس، لكن لنظام " الحمدين " أذن من طين وأذن من عجين وكأن الأمر لا يعنيه.

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