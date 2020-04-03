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الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل إعفاء "الزكاة والدخل" للمكلفين من الغرامات

Time منذ ساعتين
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تفاصيل إعفاء "الزكاة والدخل" للمكلفين من الغرامات

نايف السالم (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات للمكلفين غير المسجلين بالهيئة، تشمل عدم احتساب أي غرامات مثل: غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وذلك خلال فترة المبادرة.

وأشارت الهيئة، إلى أنه أُتيح للمكلفين غير المسجلين بالهيئة الذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل، القيام بالتسجيل وتقديم إقراراتهم التي كان يتوجب تقديمها وسداد الضريبة المستحقة عليهم.

وأفادن بأم منافع المبادرة تتمثل في عدم احتساب أي غرامات مثل:غرامات التأخر في التسجيل، غرامة التأخر في تقديم الإقرار، غرامة التأخر في السداد.

ويشترط على المكلفين التسجيل في فترة المبادرة وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة المستحقة أو تقديم طلب خطة تقنيط، وبحد أقصى تاريخ 30 يونيو 2020م لإلغاء كافة الغرامات المستحقة من تاريخ استحقاقها الأصلي على الإقرارات غير المقدمة والمبالغ المستحقة عليها.

وتطبق المبادرة على كافة أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل ضريبة الاستقطاع، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، وتنتهي المبادرة في 30 يونيو القادم.

وتشمل المبادرة جميع المكلفين الملزمين بـ: التزامات ضريبية تجاه الهيئة سواء كانوا أفراد، أو شركات أو مؤسسات أو جهات حكومية أو فئة أخرى.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كيف مع الرز
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبسه بشار راح تعجبك😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحجر طلع مواهب الرقاله😊😂يعني رمضان وهم جاهزين لكن الله يعين الست على تنظيف المطبخ عقبهم😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
دامها مو ثعابين😭 تهون😊😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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