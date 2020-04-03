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وزير الموارد البشرية يعلق على الأمر الملكي بدعم رواتب موظفي القطاع الخاص

Time منذ 5 دقائق
Views 1162
وزير الموارد البشرية يعلق على الأمر الملكي بدعم رواتب موظفي القطاع الخاص

الرياض (صدى):
أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أحمد سليمان الراجحي عن شكره بالدعم الغير محدود لخادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص في المملكة في ظل تلك الظروف الإستثنائية .

وقال " الراجحي " على حسابه الخاص بـ "تويتر " تعليقاً على الأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة 60 % من رواتب القطاع الخاص للموظفين المواطنين : أتقدم بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده،على الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الخاص،وعلى ما تضمنه الأمر السامي الكريم من صرف تعويض لمدة٣ أشهر للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا أسأل الله أن يديم على مملكتنا عزها وأمنهاواستقرارها .

الجدير بالذكر أنه سيتم صرف 9 مليار ريال تعويض لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون بالمنشآت المتأثرة بتداعيات أزمة الفيروس ، بعد الأمر الملكي الكريم .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقسم بالله كلامك عسل يا مصطفى بية فعلاً من تكون لا أم كلثوم ولا عبدالحليم هذة نكرة وغير معروفة اصلا الفن واهلة في الوطن العربي في مصر وبس سواء تمثيل أو طرب مع الأسف لا يوجد فن في البلدان العربية الأخرى الا ترهات ومساخة وتهريج الحقيقة قد تكون مؤلمة ولكن يجب أن تقال أعيد واكرر مصطفى منصور مساء الفل ياباشا طيرت جبهة عجوز قريع 🤣🤣🤣 مالكش حل والله 👍
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه حل جدا ممتاز لمن لا يحترم سيادة قائد ومدير البيت..
ابو سعود
الصين وغيرهم يآكلو كل شيء والمقاطع اثبتت ذالك واكيد فيها امراض
نقاء
العسكريين متى
M-512
بل العكس هو كذالك.

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