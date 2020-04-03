سواريز: الانتقادات التي وجهت للاعبي برشلونة مؤلمة

وكالات (صدى):

رفض المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز ، الانتقادات التي وجهت إليه وإلى زملائه، في نادي برشلونة متابعا أنها مؤلمة لأننا كنا أول من أراد التوصل والتأخر في عقد الاتفاق كان تفصيلا صغيرا.

وقال سواريز أن الناس قالوا أشياء مثل أن اللاعبين لا يريدون المساهمة، كباقي الألعاب الأخرى ونحن كنا ننتظر إيجاد أفضل حل للنادي ولمصلحتنا ومحاولة مساعدة الموظفين.

وكان قائد برشلونة، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أكد الاثنين الماضي، أن رواتب اللاعبين ستنخفض بنسبة 70 بالمئة، للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي.".

وانتقد ميسي في رسالة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات على تخفيض رواتبهم.