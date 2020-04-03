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سواريز: الانتقادات التي وجهت للاعبي برشلونة مؤلمة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1331
سواريز: الانتقادات التي وجهت للاعبي برشلونة مؤلمة

وكالات (صدى):
رفض المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز ، الانتقادات التي وجهت إليه وإلى زملائه، في نادي برشلونة متابعا أنها مؤلمة لأننا كنا أول من أراد التوصل والتأخر في عقد الاتفاق كان تفصيلا صغيرا.

وقال سواريز أن الناس قالوا أشياء مثل أن اللاعبين لا يريدون المساهمة، كباقي الألعاب الأخرى ونحن كنا ننتظر إيجاد أفضل حل للنادي ولمصلحتنا ومحاولة مساعدة الموظفين.

وكان قائد برشلونة، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أكد الاثنين الماضي، أن رواتب اللاعبين ستنخفض بنسبة 70 بالمئة، للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي.".

وانتقد ميسي في رسالة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات على تخفيض رواتبهم.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقسم بالله كلامك عسل يا مصطفى بية فعلاً من تكون لا أم كلثوم ولا عبدالحليم هذة نكرة وغير معروفة اصلا الفن واهلة في الوطن العربي في مصر وبس سواء تمثيل أو طرب مع الأسف لا يوجد فن في البلدان العربية الأخرى الا ترهات ومساخة وتهريج الحقيقة قد تكون مؤلمة ولكن يجب أن تقال أعيد واكرر مصطفى منصور مساء الفل ياباشا طيرت جبهة عجوز قريع 🤣🤣🤣 مالكش حل والله 👍
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه حل جدا ممتاز لمن لا يحترم سيادة قائد ومدير البيت..
ابو سعود
الصين وغيرهم يآكلو كل شيء والمقاطع اثبتت ذالك واكيد فيها امراض
نقاء
العسكريين متى
M-512
بل العكس هو كذالك.

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