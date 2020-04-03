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الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على نجران
منذ ساعة
1578
3
نجران (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
اقسم بالله كلامك عسل يا مصطفى بية فعلاً من تكون لا أم كلثوم ولا عبدالحليم هذة نكرة وغير معروفة اصلا الفن واهلة في الوطن العربي في مصر وبس سواء تمثيل أو طرب مع الأسف لا يوجد فن في البلدان العربية الأخرى الا ترهات ومساخة وتهريج الحقيقة قد تكون مؤلمة ولكن يجب أن تقال أعيد واكرر مصطفى منصور مساء الفل ياباشا طيرت جبهة عجوز قريع 🤣🤣🤣 مالكش حل والله 👍
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه حل جدا ممتاز لمن لا يحترم سيادة قائد ومدير البيت..
ابو سعود
الصين وغيرهم يآكلو كل شيء والمقاطع اثبتت ذالك واكيد فيها امراض
نقاء
العسكريين متى
M-512
بل العكس هو كذالك.
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