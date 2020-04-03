الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على نجران

نجران (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.