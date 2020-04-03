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الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعة
Views 1477
القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اقسم بالله كلامك عسل يا مصطفى بية فعلاً من تكون لا أم كلثوم ولا عبدالحليم هذة نكرة وغير معروفة اصلا الفن واهلة في الوطن العربي في مصر وبس سواء تمثيل أو طرب مع الأسف لا يوجد فن في البلدان العربية الأخرى الا ترهات ومساخة وتهريج الحقيقة قد تكون مؤلمة ولكن يجب أن تقال أعيد واكرر مصطفى منصور مساء الفل ياباشا طيرت جبهة عجوز قريع 🤣🤣🤣 مالكش حل والله 👍
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه حل جدا ممتاز لمن لا يحترم سيادة قائد ومدير البيت..
ابو سعود
الصين وغيرهم يآكلو كل شيء والمقاطع اثبتت ذالك واكيد فيها امراض
نقاء
العسكريين متى
M-512
بل العكس هو كذالك.

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